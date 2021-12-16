'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
TÜKSİAD Başkanı Aykut Dinler, 'Geçen yıl 100 TL'ye satılan bir ürün bu sene 150-160 TL'ye çıkmış vaziyette. Ben korkarım ki 200 liraları da bulacak' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 16:51
Tüm Kuruyemiş Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (TÜKSİAD) Başkanı Aykut Dinler, Tarım-Analiz programında kuruyemiş fiyatlarında son 1 yıldaki artışın yüzde 50-60 seviyelerinde olduğunu belirterek artışın süreceğini söyledi.
Dinler, "Geçen yıl 100 TL'ye satılan bir ürün bu sene 150-160 TL'ye çıkmış vaziyette. Ben korkarım ki 200 liraları da bulacak" dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız