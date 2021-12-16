Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 16 Aralık 2021 17:00
Genel sağlık sigortası kapsamında olanların ödeyecekleri GSS primleri de asgari ücrete göre belirlendiğinden asgari ücret artışı, ödenecek GSS primlerini de arttırmaktadır.
Bu ödeme ise milyonlarca GSS'linin ödeyeceği prim yükünü arttıracak demektir.
Yeni asgari ücrete göre GSS'li olanlar; 5000* % 3 = 150 TL ödeyecektir.
Daha önce bu tutar 3577,5 * % 3 = 107,32 TL idi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız