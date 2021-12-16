'Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık'

Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 56 kuruş zam
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Bakan Özer, meslek liselerinin 678 milyon lira gelir elde ettiğini açıkladı
Bakan Özer, meslek liselerinin 678 milyon lira gelir elde ettiğini açıkladı
UKOME toplantısında, İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi
UKOME toplantısında, İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi
Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlere mobbing mi uyguluyor?
Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlere mobbing mi uyguluyor?
Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 27 zam!
Ankara'da taksi ücretlerine yüzde 27 zam!
MSB, devlet memurları yurtdışı daimi kadro sürecini açıkladı
MSB, devlet memurları yurtdışı daimi kadro sürecini açıkladı
10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu
10 soruda Öğretmenlik Meslek Kanunu
AK Partili Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil
AK Partili Aydemir: Ekonomik sıkıntı bizimle ilgili değil
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Dövize limit getirilsin talebi! Türk Ticaret Kanunu hatırlatıldı
Maliye Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcıları kimdir?
Maliye Bakanlığı'na atanan yeni bakan yardımcıları kimdir?
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
Asgari ücrette gözler Külliye'de...4 bin lirayı geçmesi bekleniyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

'Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere, toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 17:08
Yazdır
'Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık'

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Bakanlığının Kayseri'ye sunduğu ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunup Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ray kaynağı törenine katıldıklarını hatırlattı. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi'ni, uzunluğu 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı Tren Demiryolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üstgeçit ve 116 altgeçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi 4 yılda tamamlayıp, hizmete sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Bogazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'ye Boğazköprü mevkisinde 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır."

2003 yılından itibaren demir yolları için adeta seferber olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, TCDD'yi 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdiklerini belirtti.

Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini, demir yollarında ilk defa tasarımları yerli olan demir yolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, uzun yıllar ihmal edilen demir yollarının modernizasyonu ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile ülkeyi buluşturduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirdiklerini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demir yollarımızı, kara ve hava yollarımızla entegre hale getiriyoruz. Demir yolu yatırımlarımız kapsamında, kent içi raylı sistemlerimiz ayrı bir öneme sahip. Kent için raylı sistem yatırımlarımızdan birisini de Kayseri'mizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarına başladık. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz tören ile de mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometretaşını daha geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacaktır."

Kayseri'de bazı tarihi köprülerin de restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Kocasinan ilçemizdeki tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün restorasyon çalışmalarını tamamladık ve köprülerimizi yeniden hizmete alıyoruz. Bildiğiniz üzere 6 bin yıllık kadim geçmişi ile Kayseri, tarihin izlerini taşıyan nice eseri bünyesinde barındırmaktadır. Hititlerden Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na nice medeniyetten miras kalan tarihi varlıkları, kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok değerlidir." diye konuştu.

Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 8 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu olan Kayseri'de bunu 19 yılda 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Cenazeyi gasilhaneye getirdiler yüzünü açınca şoke oldular
Cenazeyi gasilhaneye getirdiler yüzünü açınca şoke oldular
Prof. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Prof. Yılmaz: Yetersiz uyku Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor
Kavga eden çocuklara 'roman okuma' şartıyla uzlaşma
Kavga eden çocuklara 'roman okuma' şartıyla uzlaşma
Bebekler doğduktan en az 3 ay sonra göz teması kurabilir
Bebekler doğduktan en az 3 ay sonra göz teması kurabilir
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıkta şiddet' değerlendirmesi
Sağlık Bakanı Koca'dan 'sağlıkta şiddet' değerlendirmesi

Bu Habere Tepkiniz

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.