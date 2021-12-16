'Demir yolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık'

Çeşitli programlara katılmak üzere Kayseri'ye gelen Karaismailoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti. Ziyarete Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de katıldı.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda, Bakanlığının Kayseri'ye sunduğu ulaşım hizmetleriyle ilgili bilgi veren Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı yeni terminal binasında incelemelerde bulunup Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı ray kaynağı törenine katıldıklarını hatırlattı. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu Projesi'ne değinen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu Projesi'ni, uzunluğu 142 kilometre, saatte 250 kilometrelik tasarım hızına uygun yeni çift hat şeklinde yapacağız. Hat üzerinde toplam uzunluğu 12 bin 900 metre olan 9 adet tünel yer alacak. En uzun tünelimiz, 3 bin 280 metre olacak. Hızlı Tren Demiryolu hattımızda, toplam uzunluğu 2 bin 395 metreyi bulan 18 köprü, 20 üstgeçit ve 116 altgeçit yer alacak. Hat boyunca 21 adet de viyadük yapacağız. Hazırlıklarını yoğun şekilde sürdürdüğümüz ihale işlemlerine başladık, bu ay içinde sonuçlandırıyoruz. Projemizi 4 yılda tamamlayıp, hizmete sunacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Demiryolu hattımızın devreye girmesiyle birlikte Yerköy-Kayseri arasındaki hat, 170 kilometreden 142 kilometreye düşecek. Ulaşım süresi ise 3,5 saatten 1 saatin altına inecek. Projemiz tamamlandığında, Yerköy-Kayseri arasında 2 saat 30 dakika olan karayolu ulaşımına ciddi bir alternatif olacak. Hattın devreye girmesiyle mevcut konvansiyonel demiryolu ile 7 saatte sağlanan Ankara-Kayseri ulaşım süresi 2 saate inecek. Bu hat ile Ankara-Kırıkkale-Yerköy-Şefaatli-Yenifakılı-Himmetdede-Bogazköy ve Kayseri istasyonlarımız arasında 1 yılda 11 milyon yolcu ve 650 bin ton yük taşıma imkanımız olacak. Yine Kayseri'ye Boğazköprü mevkisinde 620 bin metrekare alan üzerine 1,8 milyon ton taşıma kapasiteli lojistik merkez de kuruyoruz. Boğazköprü Lojistik Merkezi faaliyete geçtiğinde Kayseri, uluslararası taşımacılık koridorlarındaki payını yükselterek önemli bir yük aktarma merkezi olacaktır."

2003 yılından itibaren demir yolları için adeta seferber olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, TCDD'yi 19 yılda kendi milli trenini üretecek duruma getirdiklerini belirtti.

Yerli ve milli sinyalizasyon projesini uygulamaya geçirdiklerini, demir yollarında ilk defa tasarımları yerli olan demir yolu araçları ve ekipmanları üretmeye başladıklarını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, uzun yıllar ihmal edilen demir yollarının modernizasyonu ile birlikte Yüksek Hızlı Tren ile ülkeyi buluşturduklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, demir yolu ulaşımını ekonomiye katkı sağlar hale getirdiklerini anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke genelinde, 1213 kilometresi yüksek hızlı tren hattı olmak üzere toplam 2 bin 149 kilometre yeni hat yaptık. Bu şekilde, demiryolu ağımızı 12 bin 803 kilometreye çıkardık. Lojistik merkezlerimiz üzerinden demir yollarımızı, kara ve hava yollarımızla entegre hale getiriyoruz. Demir yolu yatırımlarımız kapsamında, kent içi raylı sistemlerimiz ayrı bir öneme sahip. Kent için raylı sistem yatırımlarımızdan birisini de Kayseri'mizde gerçekleştiriyoruz. Geçen yıl Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı yapım çalışmalarına başladık. Buraya gelmeden önce gerçekleştirdiğimiz tören ile de mevcut tramvay sistemine bağlantı noktası olan Anafartalar istasyonunda ray kaynağı işlerini başlatarak önemli bir kilometretaşını daha geride bıraktık. 7 kilometre uzunluğunda ve 11 istasyondan oluşan projemiz, Kayseri'nin kent içi raylı toplu taşıma altyapısının gücüne güç katacaktır."

Kayseri'de bazı tarihi köprülerin de restorasyon çalışmalarını tamamladıklarını dile getiren Karaismailoğlu, "Kocasinan ilçemizdeki tarihi Tekgöz ve Höbektaş köprüleri ile Yahyalı ilçemizdeki Kapuzbaşı tarihi köprüsünün restorasyon çalışmalarını tamamladık ve köprülerimizi yeniden hizmete alıyoruz. Bildiğiniz üzere 6 bin yıllık kadim geçmişi ile Kayseri, tarihin izlerini taşıyan nice eseri bünyesinde barındırmaktadır. Hititlerden Bizans'a, Selçuklulardan Osmanlı İmparatorluğu'na nice medeniyetten miras kalan tarihi varlıkları, kültür turizmi ve inanç turizmi açısından çok değerlidir." diye konuştu.

Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de dev projeleri bir bir hayata geçirdiklerinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, son 19 yılda Kayseri'nin ulaşım ve iletişim altyapısı için 8 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını, 2003 yılına kadar sadece 83 kilometre bölünmüş yolu olan Kayseri'de bunu 19 yılda 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi.