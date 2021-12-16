İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, 2022 yılında uygulanacak asgari ücretin herkesi memnun ettiğini bildirdi.

Özgür Burak Akkol ve Pevrul Kavlak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2022'de uygulanacak asgari ücreti açıklamasının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Asgari ücretin sadece asgari ücretliyi ilgilendirmediğini, asgari ücret üzerinden her şeyin hesaplandığını belirten Akkol, sürecin başında, iyi niyet ve pozitif bir ortamın bulunduğundan bahsettiklerini söyledi. Özgür Burak Akkol, "Bugün gelinen asgari ücret, hakikaten Cumhurbaşkanımız da söyledi, yüzde 50'nin üzerinde. Son 10 yılların en yüksek artışıyla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergilerinin de alınmayacağını dile getiren Akkol, şöyle devam etti:

"Bunun sadece asgari ücretlilere değil, SGK'li çalışan yaklaşık 15 milyon kişiye pozitif etkisi var. Brüt asgari ücret kadar kısmından çalışanlardan gelir vergisi alınmayacak. Yani asgari ücretin iki katı da alsanız, üç katı da alsanız o kısmından gelir vergisi alınmayacak. Bu çalışanlar adına, hepimiz adına da esasında çok güzel bir haber.

Bazı işverenler için bu yüksek bir maliyet ama hep beraber elimizi taşın altına koyacağız demiştik. Bazı çalışanlar için daha fazlası olmaz mı denilecek? Cumhurbaşkanımız da anlattı. Keşke daha fazlası olsa ama iki tarafı biraz memnun eden, biraz memnun etmeyen ama günün sonunda hakikaten beklentileri de aşan bir şey oldu bu."

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Akkol, asgari ücretin belirlenmesi sürecinin kolay olmadığını ve bu süreçte sosyal medyada çok dezenformasyon yapıldığını vurgulayarak, "Sonuçta herkesi memnun eden güzel bir rakam ortaya çıktı." ifadesini kullandı.

- "Üç tarafın da kabul etmesi mutluluk verici"

Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak da asgari ücretin vergi dışında kaldığını hatırlatarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Biz, oluşmuş enflasyonun yüzde 150'si, mevcut asgari ücretin de yüzde 50'si kadar bir zam oranı aldık. Türk-İş olarak hep 4 bin liranın altında bir rakamın bizi tatmin etmeyeceğini, imzalamayacağımızı daha önce basınla paylaşmıştık. Bugün geldiğimiz noktada özellikle üç tarafın da bunu kabul edip imzalaması bizim için de mutluluk verici."