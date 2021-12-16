Asgari ücret artışı kıdem tazminatı tutarını da arttıracak mı?

Kıdem tazminatı hesaplanırken, 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemeyeceği belirtildiğinden, dönem kıdem tazminatı tavanı miktarı dikkate alınacaktır.

Buna göre, kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına 25 yılı üzerinden hesaplanan emekli ikramiyesi ödemesi esas alınmaktadır.

Bu çerçevede, asgari ücret artışı kıdem tazminatı tavanını etkilemeyecektir.