Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı

Asgari ücrette Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kalkıyor.

Prof. Dr. Cem Kılıç, yeni asgari ücrete ilişkin yaptığı değerlendirmede, gelir vergisi kalktığı için asgari ücretli çalışanlarda AGİ'nin de artık ortadan kalktığını açıkladı.

Buna göre artık asgari ücretli çalışanlar çocuk ve eş durumuna bağlı olmaksızın AGİ'den yararlanamayacak.

VERGİDE 5004 LİRA AYRINTISI

Prof. Kılıç, kararın işveren açısından da önemli bir yansımasına dikkat çekti. Yeni asgari ücrette gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılması sonucu asgari ücret dışında gelire tabi olanların maaşlarından 5004 liranın düşeceğini, geri kalan kısma vergi uygulanacağını belirtti.