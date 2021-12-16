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Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış TBMM'nin gündeminde

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "Asgari ücret nezdinde alınan vergilerin tamamen kaldırılması ile ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Önümüzdeki hafta inşallah bu düzenlemeyi de hayata geçirip kamuoyunun rahatlamasına birlikte imkan veririz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 17:59
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Asgari ücretteki yüzde 50'lik artış TBMM'nin gündeminde

TBMM Genel Kurulunda, 2020 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen rakamı açıklamasının ardından siyasi partilerin grup başkanvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, asgari ücretin en az 4 bin lira olmasını ve asgari ücretin üzerindeki gelir ve damga vergisinin kaldırılmasını istediğini anımsattı.

Akşener'in bu sözleri söylediği günlerde ABD dolarının 12,1 lira seviyelerinde olduğunu, şimdi ise 15 lira 60 kuruş olduğunu belirten Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Asgari ücretin 5 bin liranın üzerinde olmasını bekliyorduk. 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3 bin 194 lira, yoksulluk sınırı ise 10 bin 396 liradır. Bu asgari ücret açlık sınırının biraz üstünde, yoksulluk sınırının da fevkalade altındadır. Bu beklentiyi karşılayacak bir asgari ücret değildir. Devlet, hanedeki kişi başı gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması münasebetiyle 7 milyon 236 bin kişinin Genel Sağlık Sigortası primini ödüyor. Asgari ücretin üçte birinden az kazanan 7,5 milyon insanın olduğu bir ülkede açlığın, yoksulluğun, fukaralığın bu asgari ücret belirlemesiyle nasıl ortadan kaldırılacağına hükümetin biraz kafa yorması gerekiyor. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kaldırılmış olduğuna göre 2022 bütçesinde bir gelir kalemi daha ortadan kalkmıştır. Bunun değerlendirmesini de ayrıca yapacağız."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP olarak parti programında, öneri ve tekliflerinde yer alan asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisi alınmayacağının açıklanmasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Akçay, hükümet, iş dünyası ve işveren kesiminde geçmiş yıllara nispetle daha yüksek bir oran beklentisi olduğunu dile getirerek, "Ülkemiz şartları çerçevesinde belirlenen bu asgari ücretin hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

- "Gerçek enflasyonun yüzde 50 olduğunu da kabul etmiş oldu"

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, asgari ücretin, yıl başındaki oranı koruyabilmesi için 5 bin 900 lira civarında olması gerektiğini, 4 bin 250 liranın yeterli olmadığını söyledi.

Asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisinin kaldırılmasının, HDP'nin ve diğer muhalefet partilerinin önerilerinin isabetli olduğunu gösterdiğini belirten Oluç, "Bizim önerilerimiz reddedilirken yaptıkları hatayı fark etti Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP grubu. Asgari ücrete bu artışı yaptıktan sonra iktidar gerçek enflasyonun yüzde 50 olduğunu da kabul etmiş oldu. Asgari ücretteki bu artış nedeniyle işverenlerin işten çıkarmaya başlamaları söz konusudur. Bunun mutlaka durdurulması gerekir." diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdiri ile asgari ücretin biraz önce açıklandığını anımsattı.

Asgari ücretlinin üşüdüğünü, asgari ücretlinin artık fırınlarda ucuz bayat ekmek aradığını ileri süren Altay, şöyle konuştu:

"Geçen sene 'Bu milleti kuru ekmeğe muhtaç ettiniz' demiştim, 'Ekmek yeniyorsa aç değildir' denilmişti. Kuru ekmekten kastım 'katıksızlık' manasındaydı. Şimdi millet fırınlarda kalmış bayat ekmeği ucuza alma peşinde. Bu rakam ekim ayında açıklansaydı size teşekkür ederdim. Bu yılın başında asgari ücretli 385 dolar alıyordu. Şimdi bu hesaba göre asgari ücretin 5 bin 955 lira olması lazım. Ezdirmeyecekseniz, haksa hukuksa adaletse olması gereken 5 bin 955 liradır. Eğer fiyat 4 bin 250 lira ise doların tekrar 9 lira seviyesine çekilebilmesi gerekir. Dolar bu seviyedeyken asgari ücretlinin dolar bazında ücreti yüzde 30 erimiştir."

- "Asgari ücret artışı, toptan eşya fiyatları artışının üzerindedir"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 20 gün süreyle yaptığı müzakereler neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işveren ve işçi temsilcileriyle bugüne kadar açıklanmamış oranda bir asgari ücret rakamını vatandaş ile paylaştığını kaydetti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, asgari ücretin 4 bin 250 lira olarak hesaplanacağını, ayrıca asgari ücret üzerindeki gelir vergisi ve alınan harçların kaldırılacağı ifadesini kullandığını aktaran Elitaş, şöyle devam etti:

"Bu da asgari ücretin brütünün biraz daha düşmesi anlamına gelecek bir nokta olacaktır. Daha önceki yıllarda asgari ücretin vergi dilimlerinden etkilenmemesi için bir kanuni düzenleme yapmıştık. Çünkü asgari ücretli eylül veya ekim ayında vergi diliminin yüzde 20'lik kısmına giriyordu. Asgari ücret nezdinde alınan vergilerin tamamen kaldırılması ile ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Önümüzdeki hafta inşallah bu düzenlemeyi de hayata geçirip kamuoyunun rahatlamasına birlikte imkan veririz diye düşünüyorum. Muhalefet sıralarındaki arkadaşlarımız haklı olabilirler ama enflasyon dolara göre hesaplanmıyor. Enflasyon fiyatlar genel seviyesinin yansıması olarak ortaya çıkıyor. Döviz fiyatlarındaki artış da maalesef enflasyon üzerine bir etki yapıyor. Bunun ölçüleri de yapılıyor. Şu anda toptan eşya fiyatlarındaki en yüksek enflasyon yüzde 42 seviyesinde. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı, asgari ücret artışı, toptan eşya fiyatları artışının üzerindedir."

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