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Kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Balıkesir'in Havran ilçesinde aracına küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takarak izlediği doktor kızını silahla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 18:06
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Kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis

Burhaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Mustafa Ali Yılmaz (69), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın eski eşi, maktul Gülnur Yılmaz'ın annesi Gülden Yozgatlı ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Savunmasını yapan sanık, kızını çok sevdiğini söyleyerek, herhangi bir tasarlama olmadığını, olayın aniden bir dürtüyle haksız tahrik altında geliştiğini ileri sürdü.

Mütalaasını veren savcı, sanığın "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talebinde bulundu.

Kararı açıklayan mahkeme heyeti, Mustafa Ali Yılmaz'ı öz kızını tasarlayarak canavarca bir hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Heyet ayrıca sanığa, kızı Gülnur Yılmaz ile aynı araçta bulunan 2 arkadaşını yaralama suçundan ikişer kez 15 ay, evindeki ruhsatsız silahlar için de 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Adliye çıkışında açıklama yapan Gülden Yozgatlı, mahkemeden beklediği kararın çıktığını söyledi.

Sanığın hak ettiği cezanın verildiğini belirten Yozgatlı, "Sürpriz yaşamadığım için çok mutluyum. Bittiği için çok mutluyum. Artık kendime dönebileceğim, tamam artık düşünmeyeceğim. Bu gece ilk defa rahat uyuyacağım." dedi.

Yozgatlı, kendisini son duruşmaya kadar yalnız bırakmayan ve süreci takip ederek yanında olan Edremit Körfezi'ndeki kadın hakları savunucusu derneklerine teşekkür etti.

Gülden Yozgatlı'nın avukatı Berna Menteş ise herhangi bir indirim uygulanmadan cezanın verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Verilen kararın gidenleri geri getirmediğini anlatan Menteş, "Yüreğimize bir nebze olsun su serpilmiş oluyor ve diğer kadın cinayetleri dosyaları açısından da umut verici diyebilirim. Onlara da emsal olmasını diliyoruz." ifadesini kullandı.

- Olay

Pratisyen hekim Gülnur Yılmaz (28), iki arkadaşıyla Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) hazırlanmak üzere 2019 yılının haziran ayında Antalya'dan Balıkesir'e gelmişti.

Eşi Gülden Yozgatlı ile boşanma davası süren Mustafa Ali Yılmaz, aracına GPS cihazı yerleştirdiği kızını 27 Haziran 2019'da, 35 KC 919 plakalı otomobiliyle takibe başlamış, Havran ilçesi Şapçı mevkisinde onun kullandığı 07 GCG 26 plakalı otomobili arkadan çarparak yol dışına çıkarmıştı. Annesinin yerini söylemeyen kızını otomobiline götürerek 11 el ateş edip öldüren Yılmaz, yaya olarak kaçarken İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin takibi sonucu silahıyla yakalanarak tutuklanmıştı.

Mustafa Ali Yılmaz hakkında "canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Gülden Yozgatlı ise geçen yıl ocak ayında sanıktan boşanmıştı.

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