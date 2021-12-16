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Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği 'Pençe-Şimşek' harekatında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu sağ kolu ve sağ bacağını kaybeden, ardından tedavi gördüğü hastanede Funda Yüzer ile evlenerek dünya evine giren gazi Uzman Çavuş İbrahim Yüzer'e (27), protez bacak takıldı. Hastanede yapılan düğüne tekerlekli sandalye ile katılan gazi uzman çavuş, tedavisinin devam ettiği hastanede aylar sonra ilk kez eşiyle el ele tutuşarak yürümenin sevincini yaşadı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Aralık 2021 19:10
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Pençe-Şimşek' gazisi protez bacakla yürümeye başladı

'Pençe-Şimşek' harekatında görev alan Uzman Çavuş İbrahim Yüzer, geçen nisan ayında teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak, sağ bacağı ve sağ kolunu kaybetti. Gazi Yüzer, temmuz ayında Ankara'da tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (GATA) 2 yıldır nişanlı olduğu Funda Yüzer ile dünyaevine girdi.

GATA'da 15'e yakın ameliyat geçiren İbrahim Yüzer'e, Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniğinde devam eden tedavisi kapsamında protez bacak takıldı. Hastanede yapılan düğününe tekerlekli sandalye ile katılan İbrahim Yüzer, yeniden ayağa kalkıp, yürümeye başladı. Klinikte her gün yürüme egzersizleri yapan gaziye, bu süreçte en büyük destekçisi yine eşi Funda Yüzer oldu. Düğünde eşinin yanında tekerlekli sandalyede oturan gazi, aylar sonra ilk kez onun elini tutup birlikte yürümenin mutluluğunu yaşadı. İkinci aşamada protez kol da takılacak olan gazi, tedavisinin tamamlanması ardından taburcu edilecek.

'BENİ HAYATA BAĞLAYAN EŞİM OLDU'

Gazi İbrahim Yüzer, en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyleyerek, "Eşim Funda hep yanımdaydı. En büyük hayalim dışarıda eşimin elini tutarak gezmek. Protez takıldı; ama eski hayallerimden vazgeçmedim. Hala yapamadıklarım var aklımda. Hayat bitmedi benim için. Ben 'yeniden doğdum' diyebilirim. Hayat daha yeni başlıyor benim için. Eşimi evinden telli duvaklı gelin almak istiyorum. Bu aşamalar çok zor ve sıkıntılı. İnsan inandıktan sonra hiçbir engel yoktur. Engel diye bir şey olamaz. Kafada bitiyor her şey. İnsan inanınca her şeyi başarabilir. Hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadım. İnsanı hayata bağlayan birinin olması lazım. Beni hayata bağlayan eşim oldu. Onun için çabaladım. Güzel bir yuva istiyorum taburcu olduktan sonra. Eskisi gibi dışarıda gezmek istiyorum. Protez kol testleri de yapılıyor. Kol eğitimlerine de başladık. Önceden vücut geliştirme sporuyla uğraşıyordum. Yine aynı işi yapmak istiyorum. Hem gazilerimiz hem engellerimiz hiçbir zaman ümitlerini yitirmesinler" dedi.

'YÜRÜDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE ÇOK DUYGULANDIM'

Funda Yüzer ise yaklaşık 8 aydır hastanede yanında olduğu eşi İbrahim Yüzer'in tedavisinin her aşamasına tanıklık ettiğini söyledi. Funda Yüzer, "Çok zorlu bir süreçti; ama üstesinden beraber gelebiliyoruz. Aşamayacağımız bir şey yok. Onunla gurur duyuyorum. O vatanı için bir savaş verdi ve şimdi onun için savaşma sırası bizde. Eşimle birlikte eskisi gibi el ele sokakta yürümek istiyoruz. Beraber sinemaya gitmek istiyoruz. Bunları yine yapacağımıza inanıyorum. İbrahim'le zorlukları beraber aşacağız. İlk yürüdüğünü görünce çok duygulandım ve gururlandım. Aylardır verdiğimiz çabanın karşılığını aldık. Gözünün içine bakıp o ışığı tekrar gördüm. El ele yine yürüyüşler yaptık eskisi gibi. Zor olacağını söylediler bize; ama öyle olmadı. Sabah saatlerinde bir eğitim oluyor, sonra yemek yiyoruz, öğleden sonra da bir eğitimimiz var. Hepsine devam ediyoruz. Beraber spor salonunda egzersiz yapıyoruz. Manisa'da önümüzdeki yıl bir düğünümüz olacak. Herkesi bu düğüne bekliyoruz" diye konuştu.

'HER ENGELİ AŞACAK ŞEKİLDE YÜRÜMESİNİ HEDEFLİYORUZ'

Ankara Gaziler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ampute Rehabilitasyon Kliniği'nden Doç. Dr. Yasin Demir, İbrahim Yüzer'in çok azimli olduğunu belirterek, "Beklediğimizden daha hızlı bir süreç yaşıyoruz. Şu anda düzgün zeminde yürüme aşamasındayız. Giderek bu seviyeyi yükselteceğiz. Eş zamanlı olarak kol protezinin uygulaması yapılacak. Günlük yaşam aktivitelerini maksimum bağımsız şekilde gerçekleştirmesi için devam edeceğiz. Son teknoloji kol protezi hazırlanıyor. Bu protez kalan vücut parçasındaki elektriksel aktiviteye ayarlanarak parmağa komut göndermekte ve her bir parmağı ayrı hareket edecek şekilde bir protez. Elde yaklaşık 32 farklı kavrama yapabilecek nitelikte bir protez olacak. Olabildiğince eski fonksiyonlarına yakın seviyelere getirmeye çalışıyoruz. İbrahim sağ tarafını kaybettiği için bu fonksiyonları otaya koyması son derece önemli. Yaklaşık 1,5 ay sonra dışarıda yürüyebilecek seviyeye getirmeyi planlıyoruz. Pantolonu giydikten sonra hiçbir şekilde ampute olduğu belli olmayacak. Ve toplum içinde istediği her engeli aşacak şekilde yürümesini hedefliyoruz" dedi.

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