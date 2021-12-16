8 saat kalbi durdurularak yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

Kentte çiftçilik yapan 7 çocuk babası Mehmet Yaşar, yüksek tansiyon, nefes alma güçlüğü ve sık bayılma şikayetiyle Medical Park Hastanesi'ne başvurdu. Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nde yapılan tetkiklerde hastanın aort damarında genişleme ve yırtılma olduğu saptandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın 'fil hortumu' adı verilen yöntem ile ameliyatına karar verdi. Ameliyata alınan Yaşar'ın vücudu 18 dereceye kadar soğutuldu ve kalbi durdurularak operasyon gerçekleştirildi.

Yaşar'ın genişlemiş ve yırtık olan aort damarı özel bir tekstil ürünü olan yapay damar ile beraber değiştirilerek operasyon tamamlandı. Operasyonun tamamlanmasının ardından Mehmet Yaşar'ın vücudu tekrar ısıtıldı ve elektroşok verilerek kalbi çalıştırıldı.

'AMELİYAT SONRASI HASTA ISITILIP, ELEKTROŞOK VERİLEREK KALP ÇALIŞTIRILDI'

Operasyonu gerçekleştiren Prof. Dr. Hikmet İyem, hastanın kendilerine başvurmasının ardından yapılan tetkikler doğrultusunda ameliyatına karar verdiklerini belirterek, "Hastamızın yaptığımız medikal tedavisinde tansiyonunu kontrol edemedik. Yaşadığı ağrılar devam ettiği için fil hortumu yöntemi olarak bilinen 8 saatlik ameliyatına karar verdik. Operasyona başladığımız zaman hastamızın vücudu 18 dereceye kadar soğutularak, kalbi durduruldu. Sonrasında kalpten çıkan ve genişlemiş olan aort damarı çıkarılıp yerine sentetik suni damarla değiştirme işlemi yapıldı. Özellikle karın bölgesine doğru uzanan aort damarına kadar bir değişim gerçekleştirildi. Ameliyatımız bittikten sonra hastamız tekrar ısıtılıp elektroşok verilerek kalbin çalışması sağlandı. Bu ameliyatımız oldukça başarılı bir şekilde tamamlandı. Hastamız 2 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra uyandırılma işlemine geçildi. Şu anda hastamız serviste gezip dolaşabiliyor. Hastamızı gerekli kontroller yapıldıktan sonra taburcu edeceğiz" diye konuştu.

Prof. Dr. İyem, yüksek tansiyona bağlı aort damarı yırtılan hastaların çoğunun hayati risk taşıdığını, özellikle ileri yaştaki insanların yılda bir kez aort damarında genişleme olup olmadığını kontrol ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Başarılı operasyonla ikinci kez doğduğunu söyleyen Mehmet Yaşar, kendisini sağlığına kavuşturan ekibe teşekkür ederken, oğlu Ömer Yaşar ise mucize yaşadıklarını belirterek, "Babam hastaneye geldiğinde durumu çok kötüydü. Vücudu çökmüş ve enerjisi hiç yoktu. Ameliyat olduktan sonra çok iyi oldu. Artık yürüyebiliyor akıcı konuşabiliyor ve kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Resmen mucize oldu ve hayata tekrar tutundu" dedi.