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Altun'un evinin fotoğraflanması davası: 5 yıla kadar hapis istendi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın davasında mütalaasını açıklayan savcılık, "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis talep etti. Özçağdaş'ın mütalaaya karşı savunma yapabilmek için süre istemesinin ardından duruşma ertelendi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Aralık 2021 19:19
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Altun'un evinin fotoğraflanması davası: 5 yıla kadar hapis istendi

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Suat Özçağdaş ve avukatları Çağdaş Küçük, İsmail Emre Telci ve Aysemin Gülmez katıldı. Duruşmada Fahrettin Altun'u temsilen avukatları Berranur Yıldırım ve Rümeysa Bayram hazır bulundu.

5 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, olay yerinde yapılan keşif, bilirkişi raporları, sanık beyanları ve dosyadaki mevcut diğer delilleri dikkate alarak sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020 günü saat 12.50'de Fahrettin Altun'un bahçeli evini görüş alanına alarak fotoğraf çektiğini belirtti. Mütalaada sanığın çektiği fotoğrafı Canan Kaftancıoğlu'na göndermek suretiyle ifşa ettiği kaydedildi. Mütalaada sanık Suat Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Mütalaaya karşı söz verilen sanık Suat Özçağdaş ise suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Mütalaaya karşı yazılı beyanda bulunmak için süre talep ediyorum" dedi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Ara kararını açıklayan mahkeme sanık Özçağdaş ve sanık avukatlarına süre vererek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı öne sürülüyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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