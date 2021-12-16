Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi iş insanı Seydullah Nebati bir gün önce "Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım. Ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır." demişti. Dediği gibi tam isabet tutturdu. Keşeke üzerine vazife olmayan bir konuda böyle bir açıklama yapmasaydı. Bu açıklaması aynı zamanda Bakan olan kardeşini de zor durumda bırakmıştır.

Bakanın kardeşinin tahmini tam isabet

Bakanın kardeşi iş adamı Seydullah Nebati basiretli bir kişinin yapmaması gereken bir iş yaparak kendisine uzatılan mikrofona faiz indirimiyle ilgili bir açıklama yaptı ve tam isabet tutturdu.

Yaptığı tahminin tutması ister istemez bir çok soruyu gündeme getirdi. Acaba içerden bilgi mi aldı, tahmini nasıl tuttu vb. birçok soru gündeme geldi. Halbuki belirli makamlarda bulunanların yakınlarının daha dikkatli olması, davranışlarına ve konuşmalarına dikkat etmesi gerekmektedir. Uzatılan her mikrofona lüzumlu lüzumsuz açıklamalarda bulunmanın acı da olsa ne anlama geldiği daha iyi anlaşılmıştır.