Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi

Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 56 kuruş zam
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Bakan Özer, meslek liselerinin 678 milyon lira gelir elde ettiğini açıkladı
Bakan Özer, meslek liselerinin 678 milyon lira gelir elde ettiğini açıkladı
UKOME toplantısında, İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi
UKOME toplantısında, İstanbul'da ulaşıma zam teklifi kabul edilmedi
Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlere mobbing mi uyguluyor?
Teftiş Kurulu Başkanı müfettişlere mobbing mi uyguluyor?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi

Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını da içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi ve Ticaret Komisyonunda kabul edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 20:38
Yazdır
Stokçuluğa karşı hazırlanan kanun teklifi, komisyonunda kabul edildi

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara, 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.

Teklife göre, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ait bazı limanların işletme hakkı verilmesi/devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan 49 yıldan az süreli sözleşme süreleri; başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile davalardan vazgeçilmesi halinde 49 yıla kadar uzatılacak.

Ek sözleşmelerde süre uzatımı, ek sözleşme bedeli ve ödeme koşullarıyla ilgili konular dışında özelleştirme sözleşmesini değiştirecek herhangi bir hükme yer verilemeyecek. Ek sözleşmeyle uzatılan süre, yatırım sürelerine eklenemeyecek.

Ek sözleşme bedelinin tespitinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında Sermaye Piyasası Kanunu'na göre değerleme yapmaya yetkili en az iki kuruluş danışman olarak görevlendirilecek.

Özelleştirme sözleşmesi bedeli, işletici/alıcı tarafından yapılan yatırım tutarları, kapasite artışı ve özelleştirme sonrasında işletici şirket hisselerinin satışı söz konusu olmuş ise bu bedeller ve diğer tüm veriler dikkate alınarak, uluslararası değerleme standartlarına göre hazırlanmış değerleme raporlarıyla belirlenen ek sözleşme bedeli, uzatım süresi ve diğer konular, Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayına sunulacak.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun onayı halinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca alıcı/işleticilere ek sözleşme imzalanmak üzere üç ayı geçmemek üzere süre verilecek. Talep halinde bir defaya mahsus olmak üzere ilk verilen süreyi geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

- LPG depolamanın kapsamı genişletilecek

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan "depolama" tanımının kapsamı genişletilecek. Tanımdaki "LPG dağıtıcıları" ibaresi; "piyasa faaliyetinde bulunanlar" şeklinde değiştirilecek. Böylece diğer lisans sahipleri de kapsama dahil edilecek. Rafinerilerin, rafineri sahası dışında LPG depolama ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla "depolama" tanımına rafinericiler de eklenecek.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunanlara, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında lisans verilmeyecek.

Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde 10'dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmeyecek ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.

- Yenilenebilir enerjide yerli üretim desteği

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

Kapatılan ETİBANK ve Türkiye Elektrik Kurumu ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve özelleştirilen elektrik dağıtım şirketleri adına tapuda tescil edilen ve bu tescil sırasında geçmişte harç, döner sermaye gibi hizmet bedelleri ödenmiş olan mülkiyet ve mülkiyetten gayri ayni hakların (tesislerin), faaliyet alanlarına göre TEİAŞ veya Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'ye devri; mükerrer harç, döner sermaye gibi hizmet bedeli ödenmeden sağlanacak.

KAPAT [X]

Tescil işlemlerine ilişkin devir ve tashih işlemleri her türlü harç ve döner sermaye hizmet bedelinden muaf olacak.

- Stokçuluğa karşı caydırıcılık artırılacak

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri" başlıklı maddesinde değişiklik yapılacak.

Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlenecek.

Caydırıcılığın artırılması amacıyla 50 bin lira olan alt sınır 100 bin liraya, 500 bin lira olan üst sınır ise 2 milyon liraya çıkarılacak. Düzenleme 1 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe girecek.

- Oda ve borsa alacaklarında icra takip işlemleri 2023 sonuna kadar durdurulacak

Görüşmeler sırasında AK Parti'li milletvekillerinin kabul edilen önergesiyle Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda değişiklik yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin oda ve borsalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların, birliğe olan aidat borçları asılları ile Sigortacılık Kanunu uyarınca TOBB'a ödenmesi gereken sigorta eksperleri ve sigorta acenteleri levha aidat borç asıllarına ilişkin alacaklar bakımından 31 Aralık 2023'e kadar derdest olan icra ve iflas takipleri duracak, taraf ve takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmeyecek, yeni icra ve iflas takipleri yapılmayacak, zaman aşımı süreleri ile takip hukukuna ilişkin süreler duracak. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günden itibaren işlemeye başlayacak.

Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 30 gün uzamış sayılacak.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Mersin'de her gün bin aileye ücretsiz ekmek dağıtılacak
Mersin'de her gün bin aileye ücretsiz ekmek dağıtılacak
Borçka Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Borçka Belediyesi'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
3. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi İstanbul da yapılacak
3. Türkiye-Afrika ortaklık zirvesi İstanbul da yapılacak
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
'Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gruplarına ayırarak doğru yapmıyoruz'
'Gençleri 'X', 'Y', 'Z' gruplarına ayırarak doğru yapmıyoruz'

Bu Habere Tepkiniz

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf yapılan 10 bin akademisyen

Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 10.000 akademisyen (2022 Versiyon 1)
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.