Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile birçok kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından döviz kurunun artışı sebebiyle SMA'lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.

Levent, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL'yi bulmamız gerekiyordu. Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada Novartis'e çağrım var. Tedavi ettiğiniz çocukların son durumlarını, aylık gelişimlerini sitenizde göremiyoruz! Bilgi lütfen!"