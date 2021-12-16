YouTube, RT Almanca TV kanalının sayfasını engelledi

Russia Today'in (RT) Telegram hesabından yapılan açıklamada,

"YouTube, RT DE kanalının 'RT auf Sendung' adlı sayfasını sildi. Bu, kanalın Almanca yayına başladığı gün gerçekleşti"

denildi.

RT, YouTube'un aldığı bu kararın nedenlerini açıklığa kavuşturacaklarını belirtti.

RT auf Sendung adlı YouTube sayfasında RT DE kanalının canlı yayını yer alıyordu.

RT, Almanca yayın yapan RT DE'nin önceden olduğu gibi adresinden canlı olarak izlenebileceğini ekledi.

RT, 7/24 Almanca yayın yapan yeni haber kanalı RT DE'yi bugün hizmete açmıştı. Kanalın haber stüdyoları Moskova ve Berlin'de bulunuyor. RT DE canlı yayında haber, talk show ve belgesel yayınlayacak.

Zaharova: Farklı bir şey beklemiyorduk

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, YouTube'un kendisinden bekleneni yaptığını belirtti.

Zaharova, "Ben RT DE'ye demeç verirken YouTube onların yeni sayfasını engelledi. Tüm bunlar yayın hayatına başlanan günde oldu. Moskova'nın farklı bir beklentisi yoktu. Bir söz vardır; herkes elinden geldiği gibi tebrik ediyor, kimisi çiçeklerle ve iyi dilekleriyle, kimisi de ayakkabının içine koyulmuş kırık camlarla" ifadelerini kullandı.