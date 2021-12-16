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Tazelenme üniversitelerinde 5 bin 665 yaşlıya eğitim veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini belirterek, "Toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 22:14
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Tazelenme üniversitelerinde 5 bin 665 yaşlıya eğitim veriliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamada, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının gözle görülür şekilde arttığını, 2014'te yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun 2020'de yüzde 9,1'e yükseldiğini belirtti.

Geçen yıl sonu itibarıyla 8 milyona yakın 65 ve üzeri yaşlarda vatandaşın bulunduğunu aktaran Yanık, "Nüfus tahminlerine göre yaşlı nüfus oranımızın 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9 olması öngörülmektedir. Bu tablo, neden yaşlanma konusunda etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız gerektiğini çarpıcı bir şekilde anlatmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik"

Nüfusu genç ya da yaşlı diye kategorize etmek yerine, "dinamik nüfus" olarak tanımlamayı hedeflediklerini vurgulayan Yanık, "Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Yanık, aktif yaşlanma ve hayat boyu öğrenme çerçevesinde uluslararası alanda üçüncü yaş üniversitesi olarak bilinen, yaşlı bireylere yönelik yükseköğretim programlarının 2016'da Antalya Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi adı altında uygulamaya konulduğunu hatırlatarak, projenin eğitim programı haklarının ise 25 Mayıs'ta imzalanan iş birliği protokolü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredildiğini aktardı.

60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin yaygınlaşma sürecinin devam ettiğini bildiren Yanık, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında 2021 yılı itibarıyla Akdeniz Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Kıbrıs Girne Üniversitesi olmak üzere 6 üniversitede toplamda 5 bin 665 yaşlımıza eğitim veriliyor. Geçtiğimiz günlerde, 60+ Tazelenme Üniversitesi Projesinin yaygınlaşma süreci kapsamında Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile protokol imzaladık. 2021-2022 öğretim yılı için de 8 üniversite ile daha protokol aşamasına geldik. Tazelenme üniversitelerini inşallah tüm üniversitelerimizde yaygınlaştıracağız.

Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor. Çünkü inanıyoruz ki öğrenmek, öğretmek, bu merakı diri tutabilmek aslında her yaşın bir gerekliliği. Üniversite kampüslerinde eğitim gören genç kuşakların, 60+ Tazelenme Üniversitesi'nde eğitim gören ileri yaştaki bireylerle aynı ortamda buluşması ile kuşaklararası dayanışmayı artırmak, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalarını sağlamak da eğitimin hedefleri arasında yer alıyor."

Tazelenme Üniversitesi nedir?

60+ Tazelenme Üniversitesi, kampüslerin belirlediği çerçevede teorik, uygulamalı dersler, laboratuvar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşan 4 yıllık bir yetişkin eğitim modelinden oluşuyor. Yaş grubu esneklik göstermekle birlikte genel olarak 60 yaşını dolduran her birey 60+ Tazelenme Üniversitesine başvurabiliyor.

Gönüllülük esasına dayanan sosyal sorumluluk projesi olarak başlatılan tazelenme üniversitelerinde ücretsiz hizmet veriliyor. Tazelenme üniversiteleri ile ileri yaştaki bireyleri bu dönemin biyolojik, sosyolojik ve psikolojik yönden getireceği durumlara hazırlamak amaçlanıyor.

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