Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı

Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan hesaplamada asgari ücret 4.253,40 TL olarak açıklanmıştır. Bakanlık tarafından açıklanan rakam Cumhurbaşkanının açıkladığı asgari ücretten 3,4 TL daha fazladır. Elbette bu durum işçiler adına sevindiricidir ama Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamadan farklı olması anlaşılamamıştır.

İşte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının internet sayfasından yer alan asgari ücret hesabı:

01/01/2022 - 31/12/2022

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 14 700,56

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04

KESİNTİLER TOPLAMI 750,60

NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40



İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 5.004,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

