Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat!

Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 56 kuruş zam
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Ana sayfaHaberler Yaşam

Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat!

Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 16 Aralık 2021 22:23
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Tehlike arz eden köpek ırklarına 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması gerektiğini söyleyen Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Bu ırk köpeklere sahip olanlar, köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Burada hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek" dedi.

Bu köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! - Tıkla İzle

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokolle kedi ve köpek sahiplerine, besledikleri hayvanlar için pasaport çıkarma ve mikroçip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Bu kapsamda tehlike arz eden köpek ırkları olarak bilinen; Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, AmericanStaffordshire Terrier ve Amerikan Bully cinslerine 14 Ocak 2022'ye kadar mikroçip takılması mecburi olacak.

Adı geçen köpek ırklarına sahip olanlar, öncelikle köpeklerinin kısırlaştırma işlemini tamamladıktan sonra mikroçipleri taktırabilecek. Belirtilen tarihe kadar mikroçipi taktırmayan hayvan sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak. Ayrıca mikroçipe sahip olmayan köpeklere, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından el konulacak.

"Kanun şu an bunu gerektiriyor ve süre her geçen gün azalıyor"

Tehlike arz eden köpek ırklarına mikroçip takılmadan önce kısırlaştırma yapılması gerektiğini ifade eden Başkan Kızılinler, "Geçen yılın son döneminde Hayvanları Koruma Kanunu değişti. Değişen maddelere göre yasaklı ırk olarak tabir edilen; Japon Tosa, Dogo Arjantin, Pitbull gibi ırklar ve melezlerinin kayıt edilmesiyle alakalı hayvan sahiplerine 14 Ocak 2022'ye kadar süre tanındı. Bu ırk köpeklere sahip olanların yapması gereken köpeklerini kısırlaştırdıktan sonra veteriner hekimlerden aldıkları kısırlaştırma belgesiyle birlikte tarım il müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Buralarda hayvanların çipleri takılıp, yeni kimlikleri verilecek. Böylelikle 14 Ocak'tan sonra ceza almalarının önüne geçmiş olacaklar. Süre geçmesine rağmen bu ırklar hala kaydedilmemişse Doğa Koruma ve Milli Parklar ile HAYDİ tarafından bu köpeklere el konulacak. Köpek sahiplerine 11 bin TL idari para cezası uygulanacak ve tekrar bu köpeklere bakamayacaklar. Kanun şu an bunu gerektiriyor ve süre her geçen gün azalıyor" diye konuştu.

"2022 yılının başından itibaren kedilerin de resmi anlamda çiplenmesi başlıyor"

Evcil bütün kedi ve köpeklere 2022 yılının sonuna kadar mikroçip takılması gerektiği konusunda hatırlatmada bulunan Kızılinler, "Aynı zamanda 2022 yılının başından itibaren kedilerin de resmi anlamda çiplenmesi başlıyor. Kedi sahipleri de veteriner kliniklerine giderek kedilerin çiplerini taktırmaları ve pasaportlarını almaları gerekiyor. Hayvan sahiplerinin yasaklı ırk olmayan köpekler ile kedilerin çiplenmesi ve kimliklendirilmesiyle alakalı da 2022 yılının sonuna kadar süreleri var" ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Araçları teslim etmeyen bayi hakkında suç duyurusu
Araçları teslim etmeyen bayi hakkında suç duyurusu
Köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada
Köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada
'Kuraklıkla mücadele için uzun vadeli tahminler yapılmalı'
'Kuraklıkla mücadele için uzun vadeli tahminler yapılmalı'
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu'ndan 'karbonmonoksit' uyarısı
Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu'ndan 'karbonmonoksit' uyarısı
THY uçağı zorunlu iniş yaptı
THY uçağı zorunlu iniş yaptı
PKK'lı teröristlerin Kayseri'deki hain saldırısı unutulmuyor
PKK'lı teröristlerin Kayseri'deki hain saldırısı unutulmuyor

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.