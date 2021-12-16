Ankara'da beklenen kar yağmaya başladı
Ankara'da, meteoroloji uzmanlarınca yağacağı duyurulan kar, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladıı.
Kaynak : DHA
Eklenme : 16 Aralık 2021 23:11
Başkent'te birkaç gündür etkili olan yağmur bu gece yerini kar yağışına bıraktı. Çankaya ilçesinin yüksek kesimleri lapa lapa kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplandı.
Dikmen semtinde vatandaşlar, kar yağışıyla kendilerini sokağa attı. Bu arada Ankara'da 4- 5 gün boyunca hafif şiddetli kar yağışları bekleniyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız