Köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada

Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi U.A'ya sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan çocuk olayda şans eseri yara almadı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü.