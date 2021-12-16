Türkiye'nin UEFA Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde 2022-2023 sezonu kura çekimi yapıldı.

Lig aşamasının kura çekimi, UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirildi. Avrupa çapında artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle seremoniye ulusal federasyonlardan davetli katılmadı.

Türkiye, C Ligi 1. Grup'ta, Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşti.

Kura çekimi sonucu A, B, C ve D liglerindeki grupların dağılımı şöyle:

A Ligi

Grup: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya Grup: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çekya Grup: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan Grup: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B Ligi

Grup: Ukrayna, İskoçya, İrlanda Cumhuriyeti, Ermenistan Grup: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk Grup: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ Grup: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C Ligi

Grup: Türkiye, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları Grup: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya Grup: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan-Moldova Grup: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D Ligi

Grup: Lihtenştayn, Andorra, Kazakistan - Moldova, Letonya Grup: San Marino, Kıbrıs Rum Kesimi - Estonya, Malta

Turnuva formatı ve maç takvimi

A Ligi'nde yer alan dört grup birincisi takım, Haziran 2023'te oynanacak final turnuvasında mücadele edecek.

B, C ve D liglerinde gruplarını birinci tamamlayan takımlar, bir üst lige terfi edecek.

A ve B liglerinde son sırayı alan takımlar bir alt lige düşecek. C Ligi'nde gruplarını son sırada tamamlayan dört ekibin Mart 2024'te aralarında oynayacakları play-out maçları sonrası C Ligi'nde kalacak ve D Ligi'ne düşecek iki takım belli olacak.

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri müsabaka formatı henüz UEFA tarafından ilan edilmediğinden, Uluslar Ligi'nde alınacak sonuçların EURO 2024'e katılımdaki rolü daha sonra belirlenecek.

Turnuvanın maç takvimi ise şu şekilde:

Müsabakalar Tarih

1 ve 2. maçlar 2-8 Haziran 2022

3 ve 4. maçlar 8-14 Haziran 2022

5 ve 6. maçlar 22-27 Eylül 2022

Yarı finaller 14-15 Haziran 2023

Final ve üçüncülük maçı 18 Haziran 2023

Play-out maçları 21-23 ve 24-26 Mart 2024

A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz: Kuradan genel anlamda memnunum

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile eşleşmesinden dolayı memnun olduğunu ve B Ligi'ne yükselmek istediklerini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde değerlendirmesi yer alan Alman teknik adam, "Kuradan genel anlamda memnunum. Litvanya ile A Milli Takım'ın tarihindeki ilk karşılaşmayı oynayacağız. Bizim için yeni ve ilginç bir tecrübe olacak. Faroe Adaları ile de geçmişte yalnızca bir özel maç yapılmış. Bu maç da bize farklı bir deneyim yaşatacak. Almanya'da yaşadığım yer, Lüksemburg'a yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta. Dolayısıyla benim için yakın bir deplasman olacak. Lüksemburg'un yalnızca milli takım düzeyinde değil, kulüpler düzeyinde de futbolda gelişme gösterdiğini söylemek mümkün." ifadelerini kullandı.

Kuntz, UEFA Uluslar Ligi'ne dışarıdan bakan bir gözün grupta Türkiye'nin favori olduğunu söyleyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Rakiplerimize de saygısızlık etmek istemeyiz. Sahaya her çıktığımızda kazanmak için oynayacağız. Öncelikli hedefimiz B Ligi'ne yükselmek. Diğer amacımız da takım olarak gelişmek. Oyun disiplinini arttırmak ve yeni taktiksel dizilişler üzerinde çalışmak da bunların arasında. Yeni oyunculara forma şansı verebiliriz. Kafamızın bir tarafında Dünya Kupası finalleri, diğer yanda da 2014 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne hazırlanmak var."

Genç ya da yaşlı oyuncu ayrımı yapmadığını vurgulayan Kuntz, "Esas mesele kalitedir. Göreve geldiğimden beri ilk kez A Milli formayı giyen oyuncularımızın büyük bölümü 1998 ve sonrası doğumluydu. Birbirleriyle oynama alışkanlığı kazanmış futbolcuların bulunduğu bir takım iskeleti oluşturmak istiyoruz." şeklinde değerlendirmede de bulundu.