17 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yöneteceği TBMM Genel Kurulunda 2022 yılı bütçesi üzerindeki son konuşmalar yapılacak ve 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2020 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi oylanacak.

- Şentop, Şehadetinin 100. Yılında Said Halim Paşa Sempozyumu'na katılacak.

(TBMM/14.00/Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Macaristan İçişleri Bakanı Sandor Pinter ile görüşecek. İki Bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Budapeşte)

2- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Müzesi'nde Mevlana sandukası ve puşidenin açılışına katılacak, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret edecek, Mevlana Kültür Merkezi'ndeki Şeb-i Arus programının açılışına iştirak edecek.

(Konya/16.00/16.45/19.00)

3- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Eğitim Bakanları Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/09.00)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi Sağlık Oturumu'na başkanlık edecek.

(İstanbul/08:30)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde esnafla bir araya gelecek, Gaziantep Ticaret Odası'nı ve Şahinbey ilçesinde esnafı ziyaret edecek.

(Gaziantep/11.20/12.50/14.20/16.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Belediye Başkanları Çalıştayı ile ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Kayseri/11.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021 Verimlilik Proje Ödülleri & TEVMOT Projesi Plaket Takdim Töreni'ne katılacak.

(Kocaeli/11.00)

2- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin düzenlediği "Design Türkiye Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

3-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, kasımda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 3. Türkiye-Afrika Ortaklığı Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, İTÜ Büyük Kavitasyon Tüneli ve Manevra Deney Sistemi açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, açılışı yapılacak Çoruh Üniversitesi Fatih Camisi'nde cuma namazı kılacak, üniversitedeki Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde gençlerle bir araya gelecek.

(Artvin/10.00/11.15/14.00)

SPOR

1- Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda grup maçları tamamlanacak. A Grubu'nda İtalya'nın Imoco Volley takımıyla Brezilya'nın Dentil Praia ekibi, B Grubu'nda ise VakıfBank, Brezilya'dan Minas'la karşılaşacak.

(Ankara/15.00/18.30)

2- Spor Toto Süper Lig'in 17. haftası GZT Giresunspor-Altay maçıyla başlayacak.

(Giresun/20.00)

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