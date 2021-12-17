Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
'Kuruyemiş ürünlerinde fiyatlar 200 TL'yi bulacak'
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
2022 yılında ödenecek asgari ve azami işsizlik ödeneği tutarları da belli oldu!
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Ali Yalçın'dan yeni asgari ücret sonrası ilk açıklama
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Asgari ücretin ardından AGİ de belli oldu
Benzine 56 kuruş zam
Benzine 56 kuruş zam
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücretin brütü ve işverene maliyeti de belli oldu!
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Asgari ücret için Meclis'te kanuni düzenleme yapılacak
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Bakan Nebati'den yeni asgari ücret açıklaması
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Asgari ücretten gelir ve damga vergisi kalkıyor
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Türk İş: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
Belediye ürettiği ayçiçek yağlarını ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
BDDK'dan amaç dışı kredi kullanımı uyarısı
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Merkez Bankası faiz indirimine devam etti
Ana sayfaHaberler Siyasi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 00:54
Yazdır
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

YÖNETMELİK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Meteoroloji Genel Müdürlüğü)'ndan:

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünde görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirlerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan Devlet memurları hakkında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Yönetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 124 üncü maddesi ile 29/4/2021 tarihli ve 3935 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 5 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Disiplin amirleri

MADDE 4 - (1) Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan Devlet memurlarının disiplin amirleri Ek-1 sayılı Cetvelde gösterilmiştir.

Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından uygulanacak mevzuat

MADDE 5 - (1) Disipline ilişkin usul ve esaslar bakımından, 657 sayılı Kanun ile Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 6 - (1) 11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 - (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 - (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

EK- DOSYAYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Yönetmeliği
Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Yönetmeliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik
17 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
17 Aralık 2021'den önemli gündem başlıkları
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak
Kılıçdaroğlu: CHP'li belediyelerde asgari ücret 4 bin 500 lira olacak

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Kamuda unvan birleştirilmesine Danıştay'dan vize!

Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu, TCDD Genel Müdürlüğünce gişe baş memuru ve gişe memuru unvanının tek bir unvan altında gişe memuru olarak birleştirilmesini hukuka uygun buldu.
Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimin bitirmesi halinde zam ve tazminata dair Danıştay'dan yeni karar!

Üst öğrenimi bitiren kamu personelinin özlük hakları değişir mi? Danıştay'dan yeni karar
Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Görevine dönen KİT personelinin maaşı nasıl ödenir?

Danıştay: Görevine dönen sözleşmeli personelin maaşı, faizi ile birlikte ödenir
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota'dan 30 elektrikli model geliyor

Toyota gelecek bataryalı elektrikli araç planlarını açıkladı. Marka, 2030 yılına kadar binek ve ticari segmentinde 30 bataryalı elektrikli araçtan oluşan bir ürün gamı oluşturacak.