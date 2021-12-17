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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 06:30
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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Güney Ege hariç tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, batı bölgelerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Doğu kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, diğer kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Batman, Siirt, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın doğu, Bitlis ve Muş'un batı ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre üzeri rakımlı kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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