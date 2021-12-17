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Evini basıp tecavüz etti sonra da başından aşağı kızgın yağ döktü

HATAY'ın İskenderun ilçesinde R.E. (34) evini bastığı eski sözlüsü G.Ç.'yi (37) dövüp, cinsel saldırıda bulunarak yüzüne ve vücuduna kızgın yağ döktü. Yaralanan G.Ç. hastanede tedaviye alınırken, R.E. gözaltına alındı.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Aralık 2021 07:09
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Evini basıp tecavüz etti sonra da başından aşağı kızgın yağ döktü

Korkunç olay dün akşam saatlerinde Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. G.Ç. evdeki misafirlerini gönderdikten sonra kapı çaldı. Kapıyı açan G.Ç., eski nişanlısı R.E.'yi karşısında buldu. R.E., iddiaya göre kıskançlık nedeniyle dövdüğü G.Ç.'ye cinsel saldırıda bulundu. G.Ç.'den birlikte olduğu kişinin fotoğrafını göstermesini isteyen R.E., olumsuz yanıt alınca bu kez de genç kadının başından aşağı kızgın yağ döktü.

Dayaktan kendinden geçince öldü zannedip...

R.E., bir süre daha dövdüğü G.Ç.'yi, kendisinden geçince öldüğünü zannedip otomobiliyle hastaneye götürdü. G.Ç. tedaviye alınırken, polis ekipleri, durumundan şüphelendiği R.E.'yi gözaltına aldı. Saldırıyı genç kadının ailesinin gerçekleştirdiğini öne süren R.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

'Bana hap içirdi, elimi kolumu bağlayıp işkence etti, kızgın yağ döktü'

Yüzünde ağır yanıklar oluşan G.Ç., gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlattı. G.Ç., "Kuzenlerimi evde misafir etmiştim. Onlar çıktıktan sonra kapı çaldı. Bir eşyalarını unuttuklarını ve onun için geri döndüklerini düşündüm. Kapıyı açar açmaz içeri eski sözlüm girdi. Boğazıma sarıldı. Nefessiz kaldım. Kiminle birlikte olduğumu, kiminle nişanlandığımı öğrenmek için telefonumu istedi. Bana hap içirdi. Elimi, kolumu bağladı, defalarca yumruk attı. Telefonu vermedim. Sonra üzerime kızgın yağ döktü" dedi.

Davayı kadın platformu üstlendi

G.Ç.'nin şikayeti üzerine İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert davayı üstlendi. G.Ç.'nin 1,5 yıldır eski sözlüsünün tacizine uğradığını kaydeden Sert, "İlk tedavisi uygulandı. Ancak hastanedeki doktorlar grevde olduğu için yatış verilmedi. Pansumanı yapıldı. Daha sonra daha kapsamlı detaylı tedavi için hastaneye yatabilecek. Bu süreçten sonra vekil olarak İskenderun Kadın Platformu olarak davayı takip ediyoruz. Şiddetle mücadeleye devam edeceğiz. Kadın dayanışması yaşatır" diye konuştu.

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