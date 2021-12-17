6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
Ankara Üniversitesi,Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve 4 diğer üniversite çok sayıda sözleşmeli ve akademik personel almak için ilana çıktı
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak
Ankara Üniversitesi 335 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Ankara Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Çukurova Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Çukurova Üniversitesi 46 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Çukurova Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 56 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Sağlık Bilimleri Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 29 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı 33 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ilanı detayları için tıklayınız
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personeli alacak
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
Abant İzzet Baysal Üniversitei ilanı detayları için tıklayınız
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İlana başvuracak adaylar ne kadar maaş alacak...İşte detaylarMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız