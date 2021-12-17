Bulunan çene kemiği Azra'ya ait çıktı

Yapılan DNA testinde kemik parçalarının Azra'ya ait olduğu kesinleşti. Mustafa Murat Ayhan'ın, Kepezaltı'ndaki ormanlık alana attığını söylediği başı ise henüz bulunamadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü morgunda tutulan kemik parçaları Osmaniye'ye gönderilecek. Burada ailesi tarafından mezarına defnedilecek. Acılı baba Mustafa Haytaoğlu, "Kızıma ait olan çene kemiği parçaları gelince mezarına defnedeceğiz. Bu nasıl bir caniliktir hala aklımız almıyor. Eşim ve ben sinir krizleri geçirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

ERDOĞAN ÖZTÜRK