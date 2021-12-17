Her yerde aranan hırsızı bekçiler suçüstü yakaladı

Olay, Erzurum'un Aziziye ilçesi Selçuklu Mahallesi'ndeki eski banka binasında gece yarısı meydana geldi. Birçok hırsızlık olayına karışan ve polis tarafından aranan M.A. boş binada bulunan kabloları çaldığı sırada binadan şüphelenerek içeri giren Çarşı ve Mahalle Bekçilerine yakalandı.

Kaçmak için binanın diğer katlarına çıkmaya çalışan M.A. bekçilerin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek elindeki kablolarla birlikte kıskıvrak yakalandı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise hırsızı ayakkabısına kadar arayarak, daha önce başka yerlerden çaldığı eşyaları da ele geçirdi.

Yapılan incelemelerin ardından kablo hırsızı M.A. gözaltına alındı.