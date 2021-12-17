Meral Akşener'den İYİ Parti teşkilatına 'Kemal Kılıçdaroğlu' mesajı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda açıklamasının ardından İyi Parti Genel Başkanı Akşener, teşkilata mesaj gönderdi.

Akşener'in mesajının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse adaylık konusunda, bundan onur duyarım." şeklindeki ifadesinin ardından gönderildiği ifade edildi.

"Tüm Genel Başkanların Cumhurbaşkanlığı gibi onurlu makama aday olmaları hakkıdır. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği gibi Millet İttifakı'nın adayının belirleneceği yer zamanı geldiğinde Genel Başkanların kuracağı masadır. Türkiye'nin 13'ncü Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının bir araya geleceği masada belli olacaktır.

İYİ Parti olarak Millet İttifakı iktidarının, ucube sistem yüzünden önü tıkanan ülkemizin çıkış yolu olduğuna inanıyoruz. Milletin teveccühü ile Millet İttifakı adayının 13'ncü Cumhurbaşkanı olacağına inanıyoruz.

İktidar ve medyasının Millet İttifakı adayının ilanı konusunda ısrarı siyasi bir kurnazlıktır. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz.

Cumhur İttifakı temenni ötesinde kendi adayını ilan etmişse de bu siyasi tuzak işe yaramayacaktır."