Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Gazeteci Cem Küçük canlı yayında emekliler için de en az yüzde 40 maaş zammı gelebileceğini iddia etti
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 08:47
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı.
Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Asgari ücrete gelen yüzde 50 zam sonrası emekliler de bir zam beklentisine girdi
TGRT Haber yorumcusu Cem Küçük asgari ücrete gelen zammın, emekliler için de yakın zamanda zam gelebileceğini duyurdu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız