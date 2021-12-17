Türkiye mobil internet hızında 14'üncü

Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularına cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu "Mobil genişbanta yönelik Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 170 ülke için 2020 yılı GSMA tarafından gerçekleştirilen bir çalışmaya göre ülkemiz; altyapı bakımından 20'inci, içerik ve hizmetler bakımından 32'inci, mobil indirme hızında ise 14'üncü sırada" dedi.

"Türkiye mobil genişbantta 31,72 Mbps indirme hızı ile global sıralamada 55'inci sırada yer alıyor" diyen Bakan Karaismailoğlu, "Sabit genişbantta 25,02 Mbps indirme hızına sahibiz. Son üç yılda sabit internetin kullanımı yaklaşık yüzde 216, mobil internet kullanımı ise yüzde 188 arttı. Son beş yıldaki toplam yatırım tutarı 54,5 milyar TL. 2020'deki yatırımların tutarı yüzde 30 arttı. Fiber abone sayısı 4,3 milyonu aştı ve bir yıldaki artış oranı yüzde 23'e ulaştı" ifadelerini kullandı.