Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!

Asgari ücretin 2022 yılı için 4250 lira olarak açıklanmasının ardından Bakan Nebati, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin eleştiri ve sorularına yanıt verdi.

Bakan Nebati, cep telefonunun asgari ücrette yaşanan artışa teşekkür etmek isteyenlerin yoğunluğu nedeniyle kilitlendiğini söyleyerek, "Teşekkür ve duamız Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a. Talimat ondan biz de gereğini yapıyoruz. Aynı zamanda iş verenlerimizden de çok güzel tebrik mesajları geliyor. KOBİ'lerimiz olsun, büyük iş dünyasından arkadaşlarımız olsun; onlar var oldukça biz de hizmet etmeye devam edeceğiz, Cumhurbaşkanımız önderliğinde AK Parti ve ortağımızla beraber" ifadelerini kullandı.

Kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası

Bakan Nebati, Avrupa ülkelerinde asgari ücret ve kira fiyatlarından kıyaslama yaparak, "Berlin'de asgari ücret 1585 Euro iken şehir merkezindeki bir kira 1969 Euro, Amsterdam'da 1701 Euro ücret varken 2 bin 622 Euro kira, Paris'te 1555 Euro asgari ücret varken 2 bin 750 Euro kira, Türkiye'de yeni ücretimiz 4 bin 250 lira 40 kuruş, kira şehir merkezinde 1261 Türk Lirası" dedi.

Beştaş: Bu doğruyu yansıtmıyor

Bakan Nebati'nin konuşmasının ardından HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş söz alarak "Düsseldorf'ta oturan bir arkadaşıma oradaki asgari ücret ve kiraları sordum. 2 bin 200 Euro brüt, 1800 Euro net asgari ücret. 3 odalı ortalama bir daire 650-800 Euro arasında değişiyor kira. Çünkü sayın bakan konuşmasında asgari ücretin kiradan daha düşük olduğunu söyledi. Bu, doğruyu yansıtmıyor. Almanya genelinde kira, gelirin üçte biri oranına düşerse gerisini devlet ödüyor. Sosyal devlet uygulaması zaten" diye konuştu.

Performansından mahcup olması lazım

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de asgari ücretin dün itibarıyla 180 dolara kadar düştüğünü söyleyerek, "Eskiden Çin'i kınamak için söyleniyordu 1 doların altında çalıştığı dönemlerinde. Bugün verdikleri asgari ücret 1 Ocak'ta geçerli olacak. 12 liralık kuru bugüne kadar 16'ya getiren sayın Nebati'nin 1 Ocak'ta kuru 21,5 yapması durumunda asgari ücret dolar bazında dünkü seviyeye gerileyecek. Bugüne kadarki performansından mahcup olması lazım. Bir gecede, bir günde yüzde 15 paraya değer kaybettirenlerin 1 Ocak'taki kuru 8,7 tahmin edip 16'ya getirenlerin bugün işçiye verdiklerinin 1 Ocak'ta kaç dolar olacağı konusunda ciddi endişeler var" ifadelerini kullandı.