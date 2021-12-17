Dolar'dan yeni rekor, 16 TL'yi aştı

Dün açıklanan Merkez Bankası faiz indrimi sonrası dolar ve avrodaki hareketlilik bugün de devam etti.

Dolar güne rekor tazeleyerek başladı, avro ise 18 TL sınırını aştı.

Dolar 16,02 TL, avro 18,17 TL'den işlem görüyor.

Dolar/TL dün Merkez Bankası'nın 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından 15,77'ye kadar yükselmişti.

Dolar yeni güne de 15,70 liradan başladı. Sabah saatlerinde 15,90 lirayı aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dün 17,84'e kadar yükselen euro/TL ise 18,07 civarında değerleniyor.

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı dün açıklandı.

TCMB, son 3 ayda olduğu gibi aralık ayında da faiz indirimlerine devam etti ve faizi 100 baz puan indirdi.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ ABD Doları 15,9950 15,9960 Avro 18,1570 18,1580 Sterlin 21,2700 21,3200 ANKARA



ABD Doları 15,9660 16,0260 Avro 18,1180 18,1880 Sterlin 21,2200 21,4200

Yurt içinde önemli bir veri akışının olmadığı haftanın son işlem gününde Almanya'da Ifo endeksi, Euro Bölgesi tüketici fiyatları günün en öne çıkan verileri olacak.