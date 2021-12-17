Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Milli Savunma Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yönetmelik; Milli Savunma Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı, Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Üniversitesi ile Harita Genel Müdürlüğünde çalışan 657'e tabi memurları kapsamaktadır.

Yönetmeliğin isteğe bağlı yer değiştirmeleri düzenleyen 11. maddesinde iki önemli değişiklik yapıldı. Daha önceki yönetmelik hükmünde, memurun eşinin veya çocuğunu vefatı ile eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekli olması halinde tanınan yer değiştirme hakkında bir süre şartı bulunmuyordu. Yeni düzenleme ile bir yıl sınırı getirilmiştir.

Yönetmelikteki düzenlemeye göre;

1- Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabilecektir.

2- Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde bulunabilecektir.

YENİ DÜZENLEME

"(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, vefat tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, emeklilik tarihinden itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda yer alan diğer kurumlara yapılabilir."

ESKİ DÜZENLEME

(6) Memurun eşinin veya çocuğunun vefat etmesi halinde, bulunduğu yerden başka bir yere atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına yapılabilir.

(7) Eşi kamu görevlisi olan Devlet memurlarının eşlerinin emekliye ayrılması ve bulunduğu yerden başka yerlerde ikamet etmeleri halinde, bir defaya mahsus olmak üzere durumlarını belgelendirmek kaydıyla, atama talebinde bulunanların atamaları, öncelikle bağlı bulunduğu kuruma, durumuna uygun kadro bulunmaması halinde ise 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi uyarınca Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarına yapılabilir.