Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti
D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 09:54
Kar yağışının iki gündür aralıklarla sürdüğü D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi geçti. Güzergahta kar yağışı Abant Kavşağı, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkilerinde etkili oluyor.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler bölgesinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.
Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız