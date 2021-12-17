5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Net asgari ücret 4 bin 253, brüt ücret ise 5.004 TL olarak açıklandı. Asgari ücretten gelir ve damga vergisi de alınmayacağı belirtildi.

Ancak gelir vergisi düzenlemesi için yasal düzenleme yapılacak olup, bunun kapsamına kamu çalışanlarının dahil edilip edilmeyeceği konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Diğer taraftan asgari ücrete kadar olan kısım için gelir vergisi alınmaması ancak asgari ücreti aşan kısım için yeniden gelir vergisi alınacağı beklendiğinden, asgari geçim indiriminin de asgari ücreti aşan gelir vergisi matrahı için devam etmesi öngörülüyor.

Yasal düzenleme taslağı henüz açıklanmadığı için net bir değerlendirme yapılamamaktadır.

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