Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
2022 yılı Haziran ayına kadar yapılacak yasal düzenlemeler içerisinde seçim kanunu ve seçim barajı düzenlemesi yer almadığı öğrenildi.
TBMM'de bütçe görüşmeleri sona eriyor. Bütçe sonrası yasama çalışmaları kaldığı yerden devam edecek.
Yoğun bir yasama sezonuna hazırlanan TBMM, çevre ve imar, yeni yargı paketi vs. çok sayıda kanuni düzenlemeyi yaz tatiline girmeden yasalaştırmayı planlıyor.
AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre 2022 yılı Haziran ayına kadar yapılacak yasal düzenlemeler içerisinde seçim kanunu ve seçim barajı düzenlemesi yer almıyor. Daha önceki görüşmelerde seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi planlanan yeni seçim yasası çalışması henüz AK Parti'li siyasetçilerin çalışma takviminde yer almadığı öğrenildi.
SEÇİM DÜZENLEMELERİ 1 YIL SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRER
TBMM'de gerçekleştirilen seçim düzenlemeleri 1 yıl sonra yürürlüğe gireceğine dair Anayasa hükmü gereği, 2022 Haziran'a kadar yapılmayan seçim düzenlemesi 2023 seçimlerinde uygulanması mümkün gözükmüyor.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız