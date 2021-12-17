Mobil irşat ekibi 6 bin esnafı ziyaret etti

Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam etti: 16,17 TL
Gün ortasında Dolar'ın yükselişi devam etti: 16,17 TL
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
Sahte içkiden bir haftada 27 kişi öldü
Sahte içkiden bir haftada 27 kişi öldü
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Bakanlık yeni modelin adını koydu: Türkiye ekonomi modeli
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
Yeni asgari ücret en düşük 'memur maaşını' geçti
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
İşçi ve işveren, asgari ücrete yapılan zamma ne dedi?
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Asgari ücret milyonlarca GSS'linin ödeyeceği tutarı artırdı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Mobil irşat ekibi 6 bin esnafı ziyaret etti

Bursa İl Müftülüğü bünyesinde gönüllü imam ve müezzinlerden oluşan Mobil İrşat Ekipleri, esnafın ve vatandaşın ayağına giderek dertlerini dinliyor, sorularını yanıtlıyor. İl Müftüsü İzani Turan: Bugüne kadar 6 bine yakın esnafımız hiç ayrım gözetilmeden meyhanesi, kıraathanesi bunlar tek tek ziyaret edildi, selam verildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 11:23
Yazdır
Mobil irşat ekibi 6 bin esnafı ziyaret etti

Bursa İl Müftülüğü bünyesinde gönüllü imam ve müezzinlerden oluşan Mobil İrşat Ekipleri hem camideki görevlerini yapıyor hem de esnafı ve vatandaşı ziyaret ederek dini soru ve sorunlarını dinliyor.

"Ahlaklı Birey Erdemli Toplum Projesi" kapsamında kent merkezindeki Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde gönüllü din görevlilerinden oluşan 50 kişilik ekipler dahil il genelinde 170 kişi, manevi rehberlik hizmeti yapıyor.

Esnaf ve vatandaşlar, din görevlilerinin kendilerini ziyaret edip sorularını yanıtlamasını, kendilerini yönlendirmesini memnuniyetle karşılıyor.

İl Müftüsü İzani Turan, AA muhabirine, 4 sene öncesine dayanan ve salgın nedeniyle ara verip yeniden başlattıkları projeyle insanların manevi ve dini hayatlarına dokunduklarını söyledi.

Halkla birebir temas noktasında eksiklikleri olduğunu gördüklerini belirten Turan, şu bilgileri paylaştı:

"Vaizlerimizden Bekir Şahin, 'Hocam sokaklara inelim' diye bir teklif getirdi. 'Bu bir nevi Taif seferidir, Rasulullah, Taif'te neyle karşılaştıysa sizler de onunla karşılaşabilirsiniz, tersleyen olur, hakaret eden olur, söz söyleyen olur. Bütün bunlara göğüs gerecekseniz hiç durmayın, yürüyün arkanızdayım, ne lazımsa geriye kalan dilenmek dahil olmak üzere gerekirse insanlara dokunma adına bunu da göze alırım.' dedim. Güzel bir ekip oluşturuldu, 50 civarında gönüllü kardeşimiz, bunlar camide görevlerini yapıyorlar, onun haricinde evinden, çocuğundan zaman artırarak veya onların zamanından alarak böyle bir seferberlik başlatıldı. Bugüne kadar 6 bine yakın esnafımız hiç ayrım gözetilmeden meyhanesi, kıraathanesi bunlar tek tek ziyaret edildi, selam verildi."

Turan, Mobil İrşat Ekiplerinin çalışmalarıyla ilgili çok güzel geri dönüşler aldıklarını aktardı.

- "Bizimle konuştuklarında rahatlıyorlar"

Nilüfer ilçesinde görevli imam İbrahim Şendil, projeden önce de esnafa ziyaretlerde bulunduklarını ancak mobil irşat çalışması başlayınca hareket alanlarını genişlettiklerini bildirdi.

Projeyi duyduğunda çok sevindiğini ve heyecanlandığını anlatan Şendil, "İlk önce eğitimleri aldık, çok da verimli oldu. Çok eksiğimin olduğunu fark ettim, eğitimlerle beraber bu işe girmiş oldum." dedi.

Şendil, bu faaliyetin yapmaları gereken bir iş olduğunu düşündüğünü belirtti.

Caminin dışında da etkin olmalarının önemine dikkati çeken Şendil, "Cuma günleri hep biz konuşuyoruz, cemaatimiz bizi dinliyor. Biz de bu vesileyle gidip onları dinlemiş olduk. Bir kardeşimiz bizi soğuk karşılamıştı, 'Bir şey mi isteyecek?' diye ama bizi uğurlarken çok memnun oldu. Oturuyoruz, onların dertlerini dinliyoruz. Bizimle konuştuklarında rahatlıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Osmangazi'de imamlık yapan Beytullah Şahin, camiye gelemeyenler ve gelmeyenlere gittiklerini kaydetti.

Vatandaşların, onlara değer vermeleri ve ayaklarına gitmelerinden mutluluk duyduklarını aktaran Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

KAPAT [X]

"İmamlık sadece camiye hapsedilmemeli, camiden sokağa da inilmeli, vatandaşlara ulaşılmalı. Bazı esnafımız, vatandaşımız ters tepki de gösterebiliyor, bizi kovanlar da oluyor bazen ama biz diyoruz ki 'Kovsanız da insan paydasında buluşuyoruz, sizinle konuşmak istiyoruz.' Konuşunca da çok memnun oluyorlar."

- Ekibin, babasını kaybeden kişiye nasihati

Yıldırım'da görevli imam Nuri Melleş ise kıraathane, tekel bayisi gibi yerleri de ziyaret ettiklerini, bu durumun esnafın çok hoşuna gittiğini dile getirdi.

Cami programları, Kur'an dersleri ve gençlere yönelik projeler de yaptığına değinen Melleş, "Hoca arkadaşlarla beraber tekel bayilerini, meyhaneleri ziyaret ediyoruz. Bir gün 3-4 hoca arkadaş meyhaneden çıktık. Otobüs durağında bekleyen kadınlar vardı, bizi görünce şok oldular. 'Ya bunlar da meyhaneye girmiş.' gibi kendi aralarında konuştular." diye konuştu.

Melleş, kim ne derse desin niyetlerinin halis olduğunu, bu niyetle yola çıktıklarını sözlerine ekledi.

Bilal Bilgin ise şu ifadeleri kullandı:

"Meyhanelere gidiyoruz, oradaki kardeşlerimizin masalarına oturuyoruz. Orada bize sorularını soruyorlar, bizler de gerekli cevapları veriyoruz. Bir kardeşimizin masasına oturduk. Babasını kaybettiği için kendisini teselli etme adına orada olduğunu bize söyledi. Biz de kendisine, 'Sen babanın sadaka-i cariyesisin' dedik. 'Senin yaptığın güzel işler babanın sevap hanesine sevap olarak, kötü ameller de babanın günah hanesine günah olarak yazılacaktır.' tavsiyesini verdik. Kardeşimiz de sözümüzden çok etkilendi."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
'Kar tatili' haberleri gelmeye başladı... Hakkari'de yarım gün tatil
'Kar tatili' haberleri gelmeye başladı... Hakkari'de yarım gün tatil
AFAD Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini artırdı
AFAD Türkiye'nin afetlere müdahale kapasitesini artırdı
'Doğrulama kodu' için alınan müşteri telefonuna reklam göndermek yasaklandı
'Doğrulama kodu' için alınan müşteri telefonuna reklam göndermek yasaklandı
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi
Aldatıcı reklamın cezası ağırlaştı: 622 bin 843 lira
Aldatıcı reklamın cezası ağırlaştı: 622 bin 843 lira
Mavi vatan'nın çelik kanatlı bekçilerine yenileri eklendi
Mavi vatan'nın çelik kanatlı bekçilerine yenileri eklendi

Bu Habere Tepkiniz

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Milli Savunma Bakanlığı askeri kurumlarda çalışan memurların yer değişikliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.
Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Erdoğan imzaladı, Maliye Bakan Yardımcıları değişti

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.