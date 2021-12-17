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Altının gram fiyatı 934 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını 6.250 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 11:26
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Altının gram fiyatı 934 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 934 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 7,3 üzerinde 907,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 934,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.540 lira, Cumhuriyet altını da 6.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 1.809 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, dünya genelinde merkez bankalarının şahinleşmesine karşın enflasyon endişelerinin altının ons fiyatını desteklediğini kaydederek, yurt içinde de dolar kurunun yükseliş eğiliminin altının gram fiyatındaki artışta etkili olduğunu ifade etti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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