Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma

- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddia edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, başsavcılık araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik çalışma başlattı.

Araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satış proforma belgelerini talep eden başsavcılık, satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri ve bu şahıslara ait Noterler Birliği'nden araç alım satım vekaletnamelerini isteyecek.

Başsavcılık, Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgilerini temin edecek.

Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indirimi sağlandığı araştırılacak.

ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokulup satışının yapılmasıyla devletin uğradığı zarar tespit edilecek. Bu konuyla ilgili Ticaret İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi müdürlükleri zararın tespitine yönelik çalışma yapacak.

Soruşturma "sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "ihtikar ve fiyatları etkileme" suçlarından yürütülecek.