Engelliler ve aileleri için evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için evde bakım yardımı ödemelerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yanık yaptığı yazılı açıklamada, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin ailelerinin yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu belirterek, yaşamlarını kendi başlarına sürdüremeyen, ailesi yanında bakımı mümkün olmayan engelli vatandaşlara ise kuruluşlarda bakım hizmeti sunulduğunu ifade etti.

Engelli vatandaşlara yönelik politikaları aile odaklı sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda gerçekleştirdiklerini aktaran Yanık, aileleri yanında kalan engellilere gündüz bakım hizmeti, evde bakım yardımı gibi hizmet modelleriyle destek olduklarını bildirdi.

Yanık, engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle 2006'da başlatılan evde bakım yardımıyla bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşları da desteklediklerini anımsattı.

Bakıma muhtaç engelli yakınının bakımını üstlenen 530 bin vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığını belirten Yanık, bu kapsamda hak sahibi başına aylık 1798 Türk lirası ödendiği bilgisini paylaştı.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan aralık ayına ilişkin toplam 954 milyon Türk lirası evde bakım yardımı ödemelerini hesaplara yatırmaya başladık. Ödemeler, 20 Aralık'a kadar tamamlanacak. Böylece 2021 yılında yapılan evde bakım yardımı ödemesinin toplam tutarı yaklaşık 11 milyar Türk lirası oldu. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim."