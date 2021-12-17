Çorum'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 13:20
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Çorum'un Bayat ilçesi Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, ilçede meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremle ilgili olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.
Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız