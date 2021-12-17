Volkan Demirel Süper Lig'e geri döndü! 2.5 yıllık anlaşma
Francesco Farioli ile yollarını ayıran VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, teknik sorumlu görevi için Volkan Demirel ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Teknik direktör arayışındaki Fatih Karagümrük, Volkan Demirel ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
Volkan Demirel böylece, Temmuz'da yardımcı antrenör olarak bıraktığı kariyerine, 5 ay sonra teknik sorumlu olarak devam etme şansı yakaladı. Volkan Demirel son olarak futbol yorumculuğu yapıyordu.
RESMEN AÇIKLANDI
Kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun önemli isimlerinden, eski milli futbolcu Volkan Demirel ile teknik sorumlu pozisyonu için 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Volkan Demirel'e ve ekibine başarılar dileriz" denildi.
Aktif futbolculuk kariyerini 2019 yılından sona erdiren Volkan Demirel, 2 Eylül 2019 tarihinde Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak göreve başlamıştı. Volkan Demirel, 14 Temmuz 2021 tarihinde Fenerbahçe yardımcı antrenörlüğü görevinden ayrılmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız