2,7 milyar liralık tarımsal destek bugün çiftçilere ödenecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesinin bugün itibarıyla çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlanacağını belirtti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 13:35
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yönelik tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Yaklaşık 2,7 milyar liralık tarımsal destek ödemesini bugün itibarıyla çiftçilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız