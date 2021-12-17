Asgari ücretin altında memur maaşı olabilir mi?
Asgari ücretin altında memur maaşı olabilir mi?
Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek
Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek
17 TL'yi bulan Dolar'a Merkez Bankası müdahale etti
17 TL'yi bulan Dolar'a Merkez Bankası müdahale etti
Kar yağışı başladı... İlk kar tatili haberi geldi
Kar yağışı başladı... İlk kar tatili haberi geldi
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
Sahte içkiden bir haftada 27 kişi öldü
Sahte içkiden bir haftada 27 kişi öldü
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Bakan Bilgin: Asgari ücrette yüzde 50'nin üzerinde artış yapıldı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
Asgari ücretten AGİ kalktı mı? İşçi temsilcisi açıkladı
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
İçki içtiği görüntüleri paylaşan öğretmeni CİMER'e şikayet ettiler
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Gram altın 900 TL'ye yükseldi
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Prof. Cem Kılıç: Asgari ücrette AGİ kalktı
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek

Yargıtay'dan kamu işçilerini ilgilendiren önemli zam kararı. 4/D'li kamu işçilerine yüzdelik fazla ödemeye ilişkin karar. Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 14:17
Yazdır
Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek

Yargıtay'dan kamu işçilerini ilgilendiren önemli zam kararı. Yargıtay 04.11.2021 tarihli kararında kamu işçilerine uygulanacak zam oranları için kritik bir karara imza attı. 4/D'li kamu işçilerine yüzdelik fazla ödemeye ilişkin karar

Kamuda taşerondan 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçilere kadro geçişi öncesi yüzdelik dilimlerin ödenmesine ilişkin Yargıtay'dan kritik bir karar geldi.

ASGARİ ÜCRETİN YÜZDE 17 FAZLASI ÖDEME SÖZLEŞMESİ

Somut olayda taşerondan kadroya geçen işçi için imzaladığı belirsiz süreli iş sözleşmesinde asgari ücretin yüzde 17 fazlası ile ücret ödeneceği karara bağlanmıştır. Fakat işçiye yapılan ödeme öncesi önce dönemin toplu iş sözleşmesi gereği yüzde 4 zam verilmiş ve üzerine yüzde 17'lik fazlası ücret ödenmiştir. Yani işçiye asgari ücretin yüzde 22 fazlası ile ücret ödenmiştir.

YARGITAY: ÖNCE YÜZDE 17 FAZLA BULUNMALI, SONRA YÜZDE 4 ZAM YAPILMALI

Yargıtay ise konu hakkında son kararı vermiş ve "Davacının ücret farkı alacağı talebi hesaplanırken iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 2019 yılı için asgari ücretin %17 oranında fazlası bulunmalı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre %4 zam yapılmak suretiyle ödenecek ücret belirlenmeli ve davacının talebi bulunacak bu ücrete göre değerlendirilmelidir. Asgari ücretin %22 oranında fazlası bulunarak yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir."demiştir.

Yargıtay bu kararında kadro geçişi öncesi yüzdelik fazla ile kadroya geçen 4/D'li işçiler için öncelikli olarak asgari ücretin üstüne yüzdelik fazlanın eklenmesini, daha sonra da toplu sözleşme zammının bu oran üzerinden tekrar ilave edilmesi gerektiği yönünde karar vermiştir.

İşte o karar;

9. Hukuk Dairesi 2021/10976 E. , 2021/15374 K.

"İçtihat Metni"

BÖLGE ADLİYE

MAHKEMESİ : ... 5. Hukuk Dairesi

DAVA TÜRÜ : ALACAK

İLK DERECE

MAHKEMESİ : ... 38. İş Mahkemesi

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KAPAT [X]

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı Bakanlıkla dava dışı alt işverenler arasında imzalanan hizmet alım sözleşmesi kapsamında davacının alt işveren işçisi olarak davalı Bakanlığa ait işyerinde belirsiz süreli iş sözleşmesi ile çalışırken 696 sayılı KHK kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçirildiğini, sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra ücretinin düşürüldüğünü, bundan dolayı ücret farkı alacağının bulunduğunu iddia ederek ücret farkı alacağının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının ücretinin sürekli işçi kadrosuna geçirildikten sonra da ilgili düzenlemeler uyarınca eksiksiz ödendiğini, davacının ücret farkı alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti:

İlk Derece Mahkemesince, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davanın kabulüne karar verilmiştir.

İstinaf Başvurusu:

İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı, davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Bölge Adliye Mahkemesi Kararının Özeti:

Bölge Adliye Mahkemesince, İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve esas yönünden hukuka uygun olduğu gerekçesiyle, istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.

Temyiz Başvurusu:

Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.

Gerekçe:

1- Dosyadaki yazılara, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

2- Davacının ücret farkı alacağına hak kazanıp kazanmadığı taraflar arasında ihtilaflıdır.

Somut uyuşmazlıkta, davacı işçinin kadroya geçişi aşamasında Bakanlık ile arasında imzalanan iş sözleşmesinde açıkça asgari ücretin %17 fazlasının ödeneceğinin kararlaştırıldığı görülmektedir. Belirtmek gerekir ki; kadroya geçiş aşamasında işverenle imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin belli bir oranda fazlasının ödeneceği kararlaştırılmışsa sözü edilen kural, her asgari ücret artış dönemi için işvereni bağlar. Bu durumda mahkemece ücret farkı alacağının hüküm altına alınmasında bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Ancak hükme esas alınan bilirkişi raporu incelendiğinde ücret farkı alacağının davalı idare ile davacı işçi arasında imzalanan iş sözleşmesinde asgari ücretin %22 fazlasının öngörüldüğü kabulü ile hesaplamaların yapıldığı görülmektedir.

Davacının ücret farkı alacağı talebi hesaplanırken iş sözleşmesi hükümlerine uygun olarak 2019 yılı için asgari ücretin %17 oranında fazlası bulunmalı ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre %4 zam yapılmak suretiyle ödenecek ücret belirlenmeli ve davacının talebi bulunacak bu ücrete göre değerlendirilmelidir. Asgari ücretin %22 oranında fazlası bulunarak yapılan hesaplamaya göre hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç:

Temyiz olunan, İlk Derece Mahkemesi kararına karşı istinaf başvurusunun esastan reddine ilişkin Bölge Adliye Mahkemesi kararının ORTADAN KALDIRILMASINA, İlk Derece Mahkemesi kararının yukarıda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, dosyanın kararı veren İlk Derece Mahkemesine, bozma kararının bir örneğinin kararı veren Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine, 04.11.2021 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
AYM'den polisin kestiği 'sosyal mesafe' cezasına ilişkin hak ihlali kararı
AYM'den polisin kestiği 'sosyal mesafe' cezasına ilişkin hak ihlali kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Kızını GPS ile takip edip öldüren babaya ağırlaştırılmış müebbet hapis
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Belediye Ağustos'ta kar küremiş
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı
Öğretmenleri bıçakla yaralayan üç zanlıdan ikisi tutuklandı

Bu Habere Tepkiniz

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı

Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi

Milli Savunma Bakanlığı askeri kurumlarda çalışan memurların yer değişikliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.
Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz

Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?

İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında

Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Kurum içi sınavla gelir uzmanı olanlar 3600 ek göstergeden yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Gelir Uzmanlığı Özel Sınavı sonucunda gelir uzmanlığına atananların 3600 ek göstergeden yararlanamayacağına ilişkin mahkeme kararını onadı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak

Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.