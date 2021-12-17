İstanbul'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
İstanbul Gaziosmanpaşa'da annelerinin evde olmadığı sırada çıkan yangında 3 yaşındaki Muhammet ile 1 yaşındaki Mesut hayatını kaybetti, kardeşleri Elif ise ağır yaralandı
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Sarıgöl Mahallesi'ndeki bir gecekonduda yangın çıktı.
İkizler Muhammet-Elif Köken ile 1 yaşındaki kardeşleri Mesut Efe Öğündür alevlerin ortasında kaldı.
ELEKTRİKLİ ISITICIDAN ÇIKTIĞI TAHMİN EDİLİYOR
Elektrikli ısıtıcıdan çıktığı belirtilen yangını bakkaldan dönen anne farketti. Anne, dumanları görünce komşularından yardım istedi.
Alevleri görenler polise ve itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra çocukları almak için eve girdi.
2 KARDEŞ HAYATINI KAYBETTİ, 1'İ DE AĞIR YARALI
3 kardeş ağır yaralı şekilde evden çıkarılarak mahalle sakinlerinin araçlarıyla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı.
Kardeşlerden Muhammet Köken ve Mesut Efe Öğündür burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Ağır yaralı olan Elif Köken ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız