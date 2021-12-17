Dışişleri'nden ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
TBMM'de bütçe maratonunda oylama günü
Hisarcıklıoğlu'ndan 'döviz'de önlem çağrısı: Şirketlerimizi olumsuz etkiliyor
Hisarcıklıoğlu'ndan 'döviz'de önlem çağrısı: Şirketlerimizi olumsuz etkiliyor
Boş arazide dikkat çeken görüntü: Park edilmiş 30 sıfır otomobil
Boş arazide dikkat çeken görüntü: Park edilmiş 30 sıfır otomobil
Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 42'ye çıktı
Yılbaşı öncesi sahte içkiden ölü sayısı 42'ye çıktı
AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor
AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor
Gülen'e yelpaze tutuyordu...Korona olunca hastanede gözaltına alındı
Gülen'e yelpaze tutuyordu...Korona olunca hastanede gözaltına alındı
Memurlar ek zam protokolüyle 'asgari ücret kadar vergi muafiyeti' istiyor
Memurlar ek zam protokolüyle 'asgari ücret kadar vergi muafiyeti' istiyor
Asgari ücretin altında memur maaşı olabilir mi?
Asgari ücretin altında memur maaşı olabilir mi?
Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek
Kamu işçilerine güzel haber! Yüzdelik fazlaya TİS zammı eklenecek
17 TL'yi bulan Dolar'a Merkez Bankası müdahale etti
17 TL'yi bulan Dolar'a Merkez Bankası müdahale etti
Kar yağışı başladı... İlk kar tatili haberi geldi
Kar yağışı başladı... İlk kar tatili haberi geldi
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
HSK, Yargıtay'a 11, Danıştay'a 3 üye seçti
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Tokat'ta lise öğrencisi, okulun müdür yardımcısını bıçakladı
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Emekliye yüzde 40 zam mı gelecek?
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Ankara'da araç stoklayan firmalara soruşturma
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Bildiri yayımlayan amirallere ilişkin iddianame kabul edildi
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
Gümüş, 2022'de altına tur bindirecek
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Yeni yasama takviminde 'Seçim barajı düzenlemesi' yer almıyor
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Benzin ve motorine çok büyük zam!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
Bakan Nebati'nin asgari ücretle ev kirası hesabı Meclis'i karıştırdı!
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
6 üniversite 522 personel almak için ilana çıktı
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
AGİ'yi kimler alacak, nasıl hesaplanacak?
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Belediye başkanlarıyla kampta 2023'ün yol haritası belirlenecek
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Asgari ücret kararı Resmi Gazetede yayımlandı
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Bakan Nebati: Telefon hattım kilitlenmiş durumda
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Yargıtay'dan 'balon lastik' kararı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Bakanlık asgari ücreti 3,4 TL daha fazla açıkladı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Otomobiliyle uçuruma yuvarlanan okul müdürü yaralandı
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Fransız ekonomi dergisi: 'SİHA'ları 'peynir ekmek gibi' satıyor
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Maliye Bakanının kardeşinin bir gün önceki faiz tahmini tuttu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Dışişleri'nden ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

Dışişleri Bakanı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'nda Türkiye'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediğini belirterek, raporun bu konuda eksik ve ön yargılı olduğunu vurguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 17 Aralık 2021 14:57
Yazdır
Dışişleri'nden ABD'nin 2020 Yılı Terörizm Raporu'na tepki

Bilgiç, ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Raporu hakkında Bakanlığa yöneltilen bir soruya yazılı cevap verdi.

Söz konusu rapora tepki gösteren Bilgiç, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2020 Yılı Terörizm Ülke Raporunda Türkiye'nin PKK, DHKP-C, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı mücadelesinin ve bu alanda uluslararası çabalara etkin katkılarının hakkaniyetle değerlendirilmediği; raporun bu konuda eksik ve ön yargılı bir yaklaşımı yansıttığı görülmektedir." ifadelerini kullandı.

- "Hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir"

Türkiye'nin terörizme karşı mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan, hukuk temelinde yürüttüğünü, güvenlik, hak ve özgürlükler dengesini hassasiyetle gözettiğini vurgulayan Bilgiç, "Bu nedenle, anılan raporda hak ve özgürlüklerin orantısız ve gerekçesiz kısıtlandığı iddiası temelsizdir ve kabul edilemez. Raporun Suriye bölümünde, PKK iltisaklı grupların ülkemizin Suriye'deki öncelikli terörle mücadele kaygısı olduğunun belirtilmesi, bu gruplar ismen zikredilmese dahi, SDG/PYD/YPG'nin PKK ile aynı olduğunun ikrarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin terör örgütü DEAŞ ile mücadele kisvesi altında destek verdiği sözde "SDG"nin PKK'nın güdümünde olduğunu ABD'li yetkiler tarafından da gayet iyi bilindiğine işaret eden Bilgiç, şöyle devam etti:

"PKK iltisaklı grupların Suriye'de hastaneler dahil sivilleri hedef alan ve son bir yılda 120'den fazla masumun ölümüne yol açan terör saldırılarının raporda yer bulmaması kabul edilemez. Diğer yandan, sözde 'SDG'nin yabancı terörist savaşçıları (YTS) Suriye'de gözetim altında tutmasına atıf yapılan bölümde, uluslararası basınca da belirtildiği üzere örgütün YTS'leri rüşvet karşılığında serbest bırakmasına değinilmemiş olmasını da örgütün gerçek niyetlerini örtbas etme çabası olarak değerlendiriyoruz."

Söz konusu raporda Türkiye'nin FETÖ terör örgütüyle mücadelesine ilişkin kısımlara da değinen Bilgiç, Türkiye'nin hain terör örgütü FETÖ'ye karşı haklı ve meşru mücadelesinin, bu sinsi örgütün giriştiği kanlı darbe girişimi ve örgütlü suç faaliyetleri dikkate alınmadan ön yargıyla değerlendirildiğini belirtti.

Bilgiç, şunları kaydetti:

"FETÖ'nün acımasız bir terör örgütü ve suç şebekesi olduğu somut delillerle ve yargı kararlarıyla ortaya koyulmuştur. FETÖ, sadece ülkemiz bakımından değil, faal olduğu her ülkenin güvenlik ve istikrarı için de bir tehdittir. ABD'den beklentimiz, daha fazla gecikmeden ülkesindeki FETÖ mevcudiyetine ve faaliyetlerine son vermesi, FETÖ elebaşı dahil FETÖ mensuplarına melce sağlamaması, bu alanda Türkiye ile somut iş birliği yapmasıdır."

Bilgiç, Türkiye'nin, ABD ve müttefiklerinden terörle mücadelede tutarlı, kararlı ve etkili bir yaklaşım beklentisini muhafaza ettiğini belirterek, "Bunun dışında kalan tutum ve söylemlerin terörle mücadelede uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi çabaları ve müttefiklik ilişkisinin ruhuyla bağdaşmamaktadır." ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
İmamoğlu'ndan esnafın 'Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?' sorusuna yanıt
Türk polisi, Macaristan sınırında görev yapacak
Türk polisi, Macaristan sınırında görev yapacak
AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor
AK Parti'li belediye başkanları kampa giriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bager'e piyano
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bager'e piyano
Erdoğan ve Musk'ın telekonferans görüşmesi paylaşıldı
Erdoğan ve Musk'ın telekonferans görüşmesi paylaşıldı
'Devleti ayakta tutacak olan yegane şey mağdurun elinden tutma'
'Devleti ayakta tutacak olan yegane şey mağdurun elinden tutma'

Bu Habere Tepkiniz

Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?
Okul Müdürüne 'Milli Eğitim'in şımarık çocuğu' demek disiplin cezası gerektirir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, bir başka dava dolayısıyla İdare Mahkemesine vermiş olduğu 07/10/2011 tarihli dilekçesinde okul müdürü, müfettiş ve muhakkike ağır ifadeler kullanan davacıya hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak olarak nitelendirilmeyeceğine karar verdi.
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?
Mesai arkadaşını tehdit eden aday memur işten atılabilir mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu adaylık sürecinde uyarma ve kınama cezası ile cezalandırılan bir memurun, mesai içi ve mesai dışında gerek hal ve davranışları gerek mesai arkadaşlarıyla olan ilişkilerinde gerekli özeni göstermediği hususlarının sabit olduğu hususunu da dikkate akarak ilişiğinin kesilmesini hukuka uygun buldu.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
MEB, yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı
Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 yılı yarıyıl tatili mazerete bağlı yer değiştirme duyurusu yayımladı.
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı
5.004 TL brüt ücrete göre AGİ hesabı
Memurlar.net olarak şu anki verilere göre asgari geçim indirim hesaplaması yapıyoruz
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi
Askeri kurumlardaki memurlar için nakil düzenlemesi
Milli Savunma Bakanlığı askeri kurumlarda çalışan memurların yer değişikliğini düzenleyen yönetmelikte değişiklik yaptı.
Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz
Danıştay: Üniversiad oyunlarında şampiyon olan sınavsız öğretmenliğe atanamaz
Danıştay 12. Dairesi, Üniversiad oyunlarında hentbol dalında takımıyla şampiyon olan davacının sınavsız öğretmenliğe atanması talebinin reddedilmesini hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret
Yüzde 50 zam yapıldı... İşte yeni asgari ücret
İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücret rakamını belirlemek üzere toplandı. Yeni asgari ücret, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 4 bin 250 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücretteki artış yüzde 50,44 oldu.
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?
Okul müdürlüğü, öğretmeni hakem hastaneye sevk edebilir mi?
İstirahat raporunun fenne aykırı olduğu konusunda tereddüt bulunan öğretmeni hakem hastaneye okul direkt sevk edebilir mi?
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında
Simülasyonlu KPSS 2021/10 robotu yayında
Memurlar.net olarak hazırladığımız 2021/10 (Sağlık Bakanlığı) simülasyonlu KPSS robotu yayında. Başvurular bugün başladı. 22 Aralık'ta sona erecek. Toplamda 20 bin kontenjan için tercih alınacak.
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı
KPSS 2021/10 tercih kılavuzu yayımlandı
ÖSYM, KPSS 2021/10 tercih kılavuzunu yayımladı. Tercih kılavuzu ile sağlık bakanlığına 20 bin sözleşmeli personel alınacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 30 memur alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı memur alım ilanı. Son başvuru tarihi 31 aralık 2021
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'
'Kararımızı aldık ve sayın bakanımıza aktardık'
Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının ardından Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç açıklamalarda bulundu.
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak
Tapu ve Kadastro 407 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 7 Ocak 2022.
Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor
Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor
Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.