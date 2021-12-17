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Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek, ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz, Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir' dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 17 Aralık 2021 15:12
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Bakan Varank: Türkiye ekonomisini kurlar üzerinden ölçmek haksızlık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Bilişim Vadisi'nde düzenlenen '2021 Verimlilik Proje Ödülleri ve Türkiye'de Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi (TEVMOT) Projesi'nin plaket törenine katıldı. Törende Bakan Varank ile birlikte BM Kalkınma Programı Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli de yer aldı. Türkiye'de enerji verimli motorların artırılması amacıyla düzenlenen ve 53 ilden toplam 468 projeyle başvurulan programda, jüri tarafından değerlendirmeye alınan 28 projeden 12'sine 'Verimlilik Proje Ödülü' verildi.

Törende konuşan Bakan Varank, proje ödülleri için bu yıl 53 ilden 279 büyük ölçekli, 77 orta ölçekli, 51 mikro ve küçük ölçekli, 61 kamu işletmesi olmak üzere toplam 468 başvuru aldıklarını ayrıca 60 ilden 288 bağımsız değerlendiricinin projeye başvuru yaptığını belirterek, "Bu rakamlar 7'ncisini düzenlediğimiz Verimlilik Proje Ödülleri için bir rekordur. Tabi bu ilginin doğrudan veya dolaylı olarak pek çok sebebi var ama şahsen ben, bunlardan en önemlisini pandeminin zorlayıcı etkisi olarak görüyorum. Firmalar pandemi ortamındaki belirsizliklere, inovatif ve verimlilik esaslı yaklaşımlarla cevap veriyorlar. Pandemide ortaya çıkan olağanüstü koşulları çevrim içi kanallara geçerek, üretim süreçlerini dijitale ve otomasyona aktararak, operasyonel verimliliklerini artırarak aşıyorlar" dedi.

'YÜKSEK VE ORTA-YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLER DOMİNE EDİYOR'

Gelişen sanayi ve teknoloji ekosisteminin, ekonominin büyümesine katkı sağladığını söyleyen Bakan Varank, şunları söyledi:

"İhracatımız, cumhuriyet tarihinde ilk kez yıllık bazda 220 milyar dolara ulaştı. Bu değerin yaklaşık yüzde 95'ini de imalat sanayi ürünleri oluşturuyor yani biz tarım ya da madencilik ürünleri ihraç etmiyoruz. Onlar da elbette kıymetli ama biz daha çok bilgi, teknoloji ve emeğin kullanıldığı, katma değerin olduğu sanayi ürünleri üretip satıyoruz. Ayrıca burada sadece bir miktar artışından bahsetmiyoruz, yapısal olarak da büyük bir dönüşüm var. 2002 yılında, ağırlığı düşük teknolojili ürünlerden oluşan 36 milyar dolarlık ihracatı ancak yapabiliyorduk. Bugün ise yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünlerin domine ettiği bir ihracat sepetimiz var. Diğer taraftan bu sene itibarıyla 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan unicorn, yani bizim deyimimizle turcorn sayımız da 5'e yükselmiş oldu. Bugün Türkiye, dünyanın en büyük gazeteleri tarafından teknolojide Avrupa'nın yıldızı olarak nitelendiriliyor. Tabi gelişen sanayi ve teknoloji ekosistemimiz, ekonomimizin büyümesine de yüksek düzeyde katkı sağlıyor. Türkiye'nin büyüme performansında en büyük pay sahiplerinden biri, son iki çeyrekte yüzde 40 ve yüzde 10 büyüyen sanayi sektörüdür"

'OLUŞAN BELİRSİZLİK HAVASININ DAĞILACAĞI DÖNEME HIZLICA GİRECEĞİZ'

"Üretimdeki artış beraberinde istihdam da getiriyor" diyen Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Pandeminin başından bu yana sanayideki kayıtlı istihdam 4 milyondan 4 milyon 700 bine çıktı. Yani 700 bin kişilik bir artıştan söz ediyoruz. Türkiye ekonomisini sadece kurlar üzerinden ölçmek ülkemize büyük haksızlıktır. Üretim cephesindeki çeşitliliğimiz, kriz dönemlerindeki direncimiz, çalışkan ve üretken iş gücümüz, risk alabilen girişimcilerimiz Türkiye ekonomisinin bel kemiğidir. Ülkemiz ekonomisinin en önemli kahramanları da şüphesiz her sektörde alın teri akıtan emekçilerimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, her dönemde çalışanlarımızı enflasyona ezdirmemeyi şiar edindik. Elbette son dönemde yaşanan sıkıntılar karşısında çalışanlarımızın emeğini, ekmeğini, alın terini korumak temel sorumluluğumuzdur. Bu noktada dün sayın Cumhurbaşkanı'mızın ilan ettiği yeni asgari ücretin ben milletimiz ve emekçi kardeşlerimiz tarafından çok olumlu karşılandığını görüyorum. Yüzde 50 artış oranıyla bugüne kadar yapılmış en yüksek ücret artışını çalışanlarımıza sağlamış olduk. Tabii bu artışın işverenlerimiz üstündeki yükünü hafifleterek asgari ücretten gelir vergisi ve damga vergisini de kaldırdık. Böylece işverenimizi 450 liralık ilave bir yükten kurtarmış olduk. Ben yeni asgari ücretin çalışan, işveren tüm kesimler için hayırlı olmasını diliyorum. Oluşan belirsizlik havasının dağılacağı bir döneme hızlıca gireceğiz. Bunu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat gündemi başka bir şekilde tutmaya devam edeceğiz."

Dijital dönüşümün, sanayicinin rekabetçiliğinde kaldıraç görevi göreceğini söyleyen Bakan Varank, "Dijitalleşme devriminde adımlarımızı hızlı ve kararlı bir şekilde atarak, verimliliği en üst düzeye taşıyacağız. Dijital dönüşüm, sanayicimizin rekabetçiliğinde bir kaldıraç görevi görecek. Yetkinlik ve dijital dönüşüm merkezleri, yani model fabrikalar, sanayiciye bu yolculuğunda yol arkadaşlığı yapacaklar. Firmalarımız, sayısı 8'i bulan bu merkezlerde aldığı danışmanlık hizmetleri sayesinde yüzde 60'ın üzerinde verimlilik artışları yakalayabiliyorlar. Yine bu sene imalat sanayinde dijitalleşme temasıyla, KOSGEB'in açtığı çağrı sonucunda firmalarımız için 116 milyon liralık destek kararı aldık. Ayrıca Dünya Ekonomik Forumu ile birlikte endüstriyel nesnelerin interneti, üretimde yapay zeka ve insan kaynağına yönelik çok ciddi projeler yürütüyoruz. Bu sayede dünyanın birçok ülkesinin uzman insan kaynağına ve tecrübelerine erişim imkanına kavuşmuş oluyoruz" dedi.

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