Hisarcıklıoğlu'ndan 'döviz'de önlem çağrısı: Şirketlerimizi olumsuz etkiliyor
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'Dövizin geldiği seviye şirketlerimizi olumsuz etkiliyor.' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 17 Aralık 2021 15:50
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, dövizde yaşanan dalgalanmalarının bir çok firmayı olumsuz etkilediğini ve piyasaları istikrara kavuşturacak önlemlerin alınmasını beklediklerini açıkladı.
Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması şöyle;
"Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."
Hisarcıklıoğlu'nun açıklaması İstanbul Sanayi Odası Başkanı'nın ardından iş dünyasından gelen ikinci açıklama oldu.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız