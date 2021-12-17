FETÖ sanığı eski astsubaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Omicron 70 kat daha hızlı yayılıyor

Hong Kong Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmada, Omicron varyantının Delta varyantına göre 70 kat daha hızlı yayıldığı açıklandı. Yeni varyantın bronş ve akciğer dokusunda ne kadar hızlı çoğalabildiğine bakan bilim insanları, daha hızlı yayılmasına karşılık akciğerlerde 10 kat daha yavaş çoğaldığını tespit etti.